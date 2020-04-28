原油期貨曾瀉逾20%　為何油價跌跌不休？

油價今日再度下跌，在15時41分，6月紐約原油期貨日內跌超20%，每桶低見10.25美元桶。市場人士擔心，隨着新冠肺炎疫情繼續擾亂需求，全球原油儲備將很快被填滿。

國際原油期貨價格跌入負值，美國金融風險進一步加大。（Reuters）

《騰訊財經》4月28日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）已連續放話、向該國石油業伸出援手：一方面稱考慮購買大量原油填滿7,500萬桶的美國戰略儲備上限；22日又在推特（Twitter）上下令美國海軍「擊沉」在波斯灣做出任何挑釁動作的伊朗快艇。而五角大樓官員對此大吃一驚，因為特朗普之前並未下令修改交火規則。

當時，全球油價從近20年來最低點開始回升，原油期貨在兩小時內一度飆漲40%，6月期貨合約則連續三個交易日以上漲收盤。

市場供求還須看美國疫情

但專家警告，除非美國疫情好轉，否則原油供需失衡的局面仍然難以根本緩解，油價仍有跌至負值的可能。

27日美國WTI原油6月份期貨下跌近30%，跌破12美元關口，而國際基準布倫特原油下跌超過8%，每桶跌穿20美元關口。

「5月我們能達到-100美元/桶嗎？」瑞穗銀行分析師Paul Sankey在給客戶的報告中寫道，「很有可能。原油的物理現實是很難處理，易揮發，有潛在的污染，沒有精煉廠實際上是沒用的。」

高盛撰文指出，現在並沒有進入供需開始平衡的轉折期，可能還要過四到八週，市場才可以放心地斷言，油市出現了底部。

是什麼原因導致投資者看空美油？

根據美國能源信息署（EIA）的數據顯示，在截至4月17日的當周，美國庫存增加了1,500萬桶至5.186億桶。其中庫欣地區原油庫存增加480萬桶至5,970萬桶。儲油量一週內增長了約9%，這也是投資者對美油價格看空的一個重要因素。

美國鑽油井減少60座

據油田服務商Baker Hughes於上周五（24日）公布的數據顯示，美國活躍石油鑽井平台數量減少了60座至378座，創下2015年以來新低。4月份以來，美國石油鑽探公司已累計減少了246個鑽井平台，這也是自2015年1月以來最大單月降幅。其中，北達科他州最大的石油開採商Continental Resources已停止在該州的大部分石油開採活動。

投資者紛紛看空油價之時，美國總統特朗普周一（27）日表示，聰明的人現在正在投資股市。特朗普在白宮簡報會上被問及第二季度GDP可能衰退時稱，「尤其是第三季度和第四季度將會非常壯觀。」特朗普表示，從經濟的角度來看，2021年將是「令人難以置信的」一年。