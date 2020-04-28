中國深圳樓價爆升　 「經營貸」最多是幫兇？

中國國家統計局公布的中國3月份70個大中城市商品住宅數據顯示，深圳3月份二手房價格按月上漲1.6%，高居70城第一。分析表示，深圳房價上漲有其內在原因。

《中國青年報》4月28日報道，3月以來，深圳「千萬豪宅秒光」、「百萬喝茶費」的消息一直在房產圈內流傳，焦慮的購房者有些無所適從。

有人質疑「熱錢」來源於「經營貸」。「經營貸」是銀行面向中小企業主或個體工商戶經營所需的產品，利率在4%至7%之間波動。當「經營貸」利率低於房貸，這筆資金就存在流入樓市的套利空間。

疫情期間，因中國出台了一系列扶持中小企業的金融利好政策，部分購房者藉此也找到了新的加槓桿機會。比如2月底，深圳為降低中小微企業融資成本，對中小微企業和個體工商戶在疫情期間獲得的經營性貸款按照實際支付利息的50%，給予最高100萬元人民幣的貼息，貼息期限不超過6個月。

扶持中小企業的政策紅利資金被利用投入房地產領域？市場輿論不斷髮酵。對此，中國人民銀行深圳市中心支行4月20日向轄內銀行下發了自查房抵經營貸資金違規流入房地產情況的通知。

4月22日中國人民銀行深圳市中心支行公布了初步排查情況：未發現剛註冊企業即申請經營貸的情況；未發現支小再貸款信貸資金通過房產抵押經營貸形式，流入房地產市場的情況；轄區存在個別商業銀行有客戶先全款買房，再以該新購置房產作為抵押申請經營貸的情況，但規模佔比很小。

在多位受訪的地產專家看來，導致深圳樓市火爆的原因很多，「經營貸」至多隻是「幫兇」之一，並且影響有限。

專家稱與取消豪宅稅有關

中原地產首席分析師張大偉認為，深圳房價槓桿高是歷史原因，從遏制「陰陽合同」和「高評高貸」現象的「三價合一」政策看，深圳是中國一線城市中執行最晚的，也就是評估價、網籤價最晚統一的。而深圳樓市這一輪「小陽春」，與2019年深圳豪宅税標準變動直接相關。

2019年11月，深圳普通住宅不再設置價格線，只要容積率高於1、單套建築面積在144㎡以下的房子均為普通住宅，滿兩年可免徵增值税。而目前市面上很少有容積率小於1的小區。一套目前市場價1,000萬元、原價300萬元、購買滿兩年的房子原本要繳納33萬元左右的增值税，新政實施後，這筆錢直接減免了。政策直接導致了房主捂房惜售或上調房價，同時刺激了深圳二手房市場的成交量，影響至今。