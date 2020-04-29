【持續更新】恒指全日升67點　企穩24600點

港股昨日做好，企穩24500樓上收市，市場關注港股今日能否延續升勢，有力上25000水平。

【16:13】恒指升67點

恒指收市報24649點，升67點；國指收市報10040點，升57點，成交額為860.9億元。

渣打（2888）今年首季撥備大增逾11倍，惟股價仍上揚，收市報39.6元，升6.2%；同業滙控（0005）升0.8%，收市報40.25元，恒生（0011）升0.6%，收市報136.5元。

騰訊（0700）跌0.5%，收市報417元，阿里（9988）跌1%，收市報197元，美團（3690）升2.8%，收市報103.8元。

楓葉教育（1317）上市以來不派息，跌14%，收市報2.28元，此外利福（1212）升11.3%，收市報7.38元。

【15:29】利福國際升一成 最高見7.33元

利福國際（1212）現升10%，報7.29元，最高曾見7.33元，成交額1,300萬元。因應疫情，崇光百貨SOGO感謝祭由4月22日至6月18日舉行，以減少人流聚集。

【15:02】內地股市高收 上證升12點

內地股市高收，上證收市報2822點，升12點或0.4%，深成收市報10514點，升13點或0.1%，滬深300收市報3867點，升17點或0.5%，創業板收市報2030點，跌不足1點。

【14:39】亞太區股市普遍高收

澳洲ASX 200指數收市報5393點，升80點或1.5%，台灣加權指數收市報10772點，升156點或1.5%，南韓KOSPI指數收市報1947點，升13點或0.7%。

【14:36】多隻三四線股大跌

多隻三﹑四線股股價大跌，中富資源（0274）挫25.6%﹑環球數碼創意（8271）跌32%﹑長盈（0689）跌36.7%﹑守益（2227）跌53%﹑新威斯頓（8242）跌61%﹑常達（1433）跌67%。

【13:54】常達控股突「變臉」 急瀉逾六成

昨日爆升的半新股、服裝標籤及裝飾產品生產商常達控股﹙1433﹚今日突變臉，午後突瀉，最新挫61.4%，報0.139元，成交額1.68億元。

常達控股於今年3月12日上市，招股價0.25元。該股昨日「起機」，全日收升1.29倍。

【13:17】亞太區股市牛皮

亞太區股市表現牛皮，澳洲ASX 200指數最新報5365點，升52點或1%，台灣加權指數最新報10771點，升155點或1.5%，南韓KOSPI指數最新報1952點，升19點或1%。

【13:11】恒指午後升幅收窄

港股午後升幅收窄，恒指最新報24610點，升34點；國指最新報10036點，升52點。

【13:09】渣打午後升幅擴大至逾7%

渣打（2888）剛公布首季業績，縱使信貸減值大增逾11倍，但是對股價在午後卻大幅攀升，最新報40元，升7.2%。

【12:06】恒指半日升65點

指數半日升65點，中午收市報24641點；國指中午收市報10053點，升69點。

昨日已公布首季業績的滙控（0005）中午收市報40.3元，升0.9%，恒生（0011）跌0.4%，中午收市報135.5元，將公布中期業績的渣打（2888）升2.1%，中午收市報38.1元。

騰訊（0700）中午收市報415.6元，跌0.4%，阿里（9988）跌0.9%，中午收市報197.2元，美團（3690）升3.2%，中午收市報104.2元，小米（1810）跌0.4%，中午收市報10.24元。

物管股續上日，碧桂園服務（6098）中午收市報35.6元，升1.4%，綠城服務（2869）升3.2%，中午收市報10.2元，中海物業（2669）升2.5%，中午收市報8.71元。

教育股方面，睿見教育（6068）先升後跌，中午收市報3.35元，楓葉教育（1317）跌14.3%，中午收市報2.27元，新高教（2001）升4%，中午收市報4.15元。

【12:00】恢復收費 公路股集體炒上

據中國交通運輸部公布，自下周三（5月6日）零時起，恢復全國收費公路收費。受消息刺激，內地公路股炒上。截至中午收市，四川成渝高速公路﹙0107﹚升4.2%；越秀交通基建﹙1052﹚升4%；深高速﹙0548﹚升3.2%；浙江滬杭甬﹙0576﹚升3.1%；安徽皖通高速公路﹙0995﹚升2.1%。

【11:32】內地股市轉跌為升

內地股市轉升，上證中午收市報2823點，升13點或0.5%，深成中午收市報10525點，升24點或0.23%，滬深300中午收市報3866點，升17點或0.44%，創業板中午收市報2033點，升0.1%。

【10:53】6月紐油彈升14%

國際油價大反彈，6月紐約期油每桶最新報14.11美元，升14.3%；布蘭特期油最新報21.39美元，升4.6%。

至於在本港掛牌的原油期貨交易所買賣基金（ETF）亦上揚，三星原油期（3175）升3.5%，最新報1.78元；FGX（3097）升2.5%，最新報1.65元。

【10:11】兩會下月召開 港股升幅擴大

全國人大敲定5月22日召開，全國政協則於5月21日召開。安排公布後，港股升幅擴大，恒指現升168點，報24744點；國指則升99點，報10082點。

【09:51】會德豐盈警 今早股價照揚2.8%

會德豐（0020）昨晚發盈警，指出截至今年3月底虧損60億元，不過有關消息並無對股價帶來壓力之餘，今早更上揚，曾高見57.75元，最新報57.4元，升2.8%。

旗下九倉置業（1997）升4.2%，最新報33.25元，九倉（0004）升1.4%，最新報14.38元，海港企業（0051）最新報8.57元，無升跌。

【09:25】內地股市低開

內地股市低開，上證低開8點或0.3%，最新報2801點，深成最新報10461點，升40點或0.4%，滬深300最新報3837點，升11點或0.3%，創業板最新報2022點，低開8點或0.4%。

【09:22】恒指高開210點

恒指開市升210點或0.85%，報24786點；國指升81點或0.82%，報10065點。

昨日公布季度業績，列賬稅前盈利按年少賺48%的滙控（0005）今早開市報40.6元，升0.65元或1.63%。