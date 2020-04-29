星巴克第二季度溢利折半　料中國業務9月恢復平穩

星巴克表示，預計中國市場的銷售在9月底前將徹底復甦。此前該公司發佈的財報顯示，由於新冠肺炎疫情導致的門店關閉，截至3月29日的第二財季全球同店銷售額下降了10%，季內盈利按年大跌逾5成。

在中國星巴克的門店在第二財季的大部分時間被迫關閉，但現在98%的門店已經恢復營業。這些門店調整了營業時間表，並採取額外的安全措施，包括限制咖啡館座位，以保持社會距離。

星巴克二季度淨利下滑逾五成。（Reuters）

星巴克預計截至6月底的第三財季中國同店銷售額將下降25%至35%，第四財季將下降至多10%，但到9月底2020財年結束時將恢復平穩。全財年中國同店銷售額預計將下降15%至25%。

財報顯示，星巴克第二財季淨營收下滑5%至60億元（美元‧下同），市場預期58.9億元，2019年同期63.06億元；淨利潤3.28億元，按年大跌50.5%，市場預期4.06億元，2019年同期6.63億元；每股收益0.28元，市場預期0.31元，2019年同期0.53元。

星巴克表示，由於新冠疫情打擊了美國和中國這兩個最大市場的銷售，第二財季全球同店銷售額下滑10%，總體交易下降了13%。其中，二季度季度美國同店銷售下降3%，同期中國同店銷售下降50%。但自2月底該公司開始在中國重新開放咖啡門店以來銷售已有所增長，並且消費者逐漸適應了新常態。