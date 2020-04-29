沙特外匯儲備大減270億美元　跌幅為20年來最大

財經快訊
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隨着國際油價連創新低，沙特阿拉伯也頂不住了。沙特央行外匯儲備3月份暴跌270億美元，創至少20年來最大降幅。

《21世紀經濟報道》報道，彭博彙編的數據顯示，沙特央行3月外匯儲備的跌幅超過1,000億里亞爾或270億元，至4,640億美元，這是2011年以來的最低水平。沙特財政部長穆罕默德·賈丹（Mohammed Al-Jadaan）表示，沙特全年最多只會動用多達1,200億里亞爾的儲備金。

儘管沙特已經削減了開支，並希望更多地依靠債務來應對油價暴跌造成的壓力，但沙特仍不得不更多地動用外匯儲備。石油收入一直是沙特政府財政收入的主要來源。

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3月，布倫特原油價格暴跌逾50%，此後進一步下跌，目前的交易價格約為每桶20美元，遠低於國際貨幣基金組織（IMF）估算的沙特達到預算平衡所需的76.1美元。

賈丹表示，沙特政府有財政能力來面對這場危機，預計不會從外匯儲備中提取超過1,100億至1,200億里亞爾的資金來填補赤字；將依靠借貸來填補大部分預算赤字，2020年可能會發行超過2,200億沙特里亞爾的債券。

在油價不斷走低的壓力下，沙特已開始減產，早於OPEC+此前定下5月1日的減產起始日期。沙特官員稱，沙特阿美的產量已從每日1,200萬桶水平開始下降，以最終達到此前協議規定的日生產量850萬桶。

即便是在新冠肺炎疫情暴發前，連續多年低迷的油價就已經讓沙特經濟面臨不小的困難。根據2019年12月通過的2020年度國家財政預算案，2020年，沙特財政總收入預計為8,330億里亞爾，比2019年度有所降低，而財政支出預計為10,200億里亞爾，財政赤字將達到1,870億里亞爾，這是沙特財政連續第七年出現赤字。

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