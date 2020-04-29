輝瑞將啟動臨床疫苗試驗　今秋分發使用

新冠肺炎(COVID-19)疫苗的研製還在加速。美國藥廠輝瑞表示，研製的疫苗將盡快在美國進行測試。如果該疫苗在臨床試驗中被證明安全有效，其最快可能在秋季緊急狀況下分發使用。

《華爾街見聞》報道，輝瑞行政總裁Albert Bourla周二（28日）接受訪問時稱，若獲得衛生監管機構的批准，這款已經在德國進行臨床試驗的疫苗近期在美國開始臨床試驗，試驗結果最早可能在6月出爐。

輝瑞將進行更多的臨床試驗。如果一切進展順利，輝瑞可能在秋季開始在緊急情況下分發疫苗，並在2020年年底之前獲批廣泛分發。

輝瑞目前正與德國BioNTech合作開發疫苗，該疫苗基於mRNA技術。輝瑞稱將在疫苗研發方面投入5億美元資金，同時再注入1.5億美元以提高疫苗的生產能力，方便大規模生產。

BioNTech此前表示，它與美國製藥公司輝瑞在共同研發mRNA疫苗BNT162，這是BioNTech針對新冠疫情的「光速（Lightspeed）」項目中的第一種候選疫苗。

除了在德國之外，BioNTech的候選疫苗還將在海外測試。在中國，BioNTech已與復星醫藥達成合作，計劃開展BNT162的臨床試驗。

推薦閲讀：