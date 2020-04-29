中海油：油氣銷售收入跌5.5%　降今年產量目標兼削資本開支

中海油（0883）公布，首季未經審計的油氣銷售收入達約399.5億元（人民幣‧下同），按年下降5.5%，主要由於實現油價下降，及油氣銷量上升的綜合影響。

期內，平均實現油價為每桶49.03美元，按年下降19.3%，與國際油價走勢一致；天然氣平均實現價格爲千立方英尺6.38美元，按年下降7.3%，主要由於北美氣價下跌。另外，資本支出169億元，上升20.1%。

公司指，鑒于當前低油價環境，公司及時調整經營策略，執行更審慎的投資决策，保證長期可持續發展。

公司已將今年淨産量目標由520至530百萬桶油當量，調减爲505至515百萬桶油當量，資本支出預算總額由850至950億元，調减爲750至850億元。

中海油首席財務官謝尉志在電話會議指，疫情令原油需求活動停滯，供過於求情況非常嚴重。（資料圖片）

管理層：原油供過於求情況嚴重

中海油首席財務官謝尉志在電話會議指，疫情令原油需求活動停滯，供過於求情況非常嚴重，中國能源對外大依賴度高，油價下跌，為公司帶來很大挑戰，但亦提到目前公司在國內的生產和銷售沒有太大影響，只是價格遇到挑戰。

謝尉志表示，油價走勢是產複雜問題，早前主要產油國達成減產協議，願意共渡時艱，「情況正向好的方向發展」，料有助油價回穩，但需求目前仍然不穩定，要取決歐美經濟活動何時復蘇，他個人認為布蘭特期油今年會在每桶30至40美元波動。