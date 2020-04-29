【持續更新】道指期貨升幅曾擴大至400點　新冠藥試驗達標

亞太區股市今日普遍上揚，歐洲股市承接亞太區股市升勢之餘，更在治療新冠肺炎藥物有新消息帶動，升幅擴大。

【21:02】吉利德復牌曾漲約10%

吉利德科學美股盤前因公佈重要消息停牌，恢復交易後一度漲約10%。

【20:50】吉利德科學藥物試驗達標 道期一度拉升400點

吉利德科學旗下藥物「瑞德西韋」的新冠臨床試驗，已達到主要評估指標。瑞德西韋在5天和10天的治療組中都有良好的耐受性，患者的臨床狀態出現改善。預期第二次簡單試驗的前600名患者結果將於5月底出爐。

道指期貨一度抽高逾400點或1.6%，高見24467點；納指及標普期貨最新升1.5%。

【20:41】道指期貨升幅擴至逾300點

美國三大指數期貨升幅擴大，道指期貨最新報24383點，升338點或1.4%，標普期貨升37點或1.3%，最新報2904點，納指期貨最新報8841點，升122點或1.4%。

【20:38】歐洲股市升幅擴大

歐洲股市升幅擴大，英國富時指數最新報6043點，升85點或1.4%，德國DAX指數最新報10907點，升112點或1%，法國CAC指數最新報4595點，升25點或0.6%，西班牙IBEX指數最新報6916點，升79點或1.2%，意大利MIB指數最新報17800點，升123點或0.7%。

【17:04】6月紐油升近15%

油價上揚，6月紐約期油升14.7%，每桶最新報14.15美元；布蘭特期油最新報21.35美元，升4.4%。

【17:02】美三大指數期貨上揚

美國三大指數期貨上揚，道指期貨升189點或0.8%，最新報24234點，標普期貨最新報2894點，升27點或1%，納指期貨升8820點，升100點或1.2%。

歐洲股市走勢個別，英國富時指數最新報6006點，升47點或0.8%，德國DAX指數最新報10824點，升29點或0.3%，法國CAC指數最新報4565點，跌4點或0.1%，西班牙IBEX指數最新報6874點，升37點或0.6%，意大利MIB指數最新報17797點，升120點或0.7%。