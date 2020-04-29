中銀香港首季淨息差縮6個基點至1.61%　減值撥備飆1.27倍

中銀香港（2388）公布2020年第1季業績，提取減值準備前的經營溢利112.16億元（港元‧下同），按年增2.6％。計入外匯掉期合約的資金收入或成本後，淨息差按年收窄6個基點至1.61%，主要由於市場利率走低，令平均資產收益率下跌，以及存款競爭激烈令平均資金成本下跌較慢。集團減值準備淨撥備為5.83億元，按年增約1.27倍。

集團表示，首季提取減值準備前的淨經營收入按年增長2.7%。若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，淨利息收入為105.18億元，按年增加2.7%，主要由於貸款增長，帶動平均生息資產上升。

淨手續費及佣金收入按年下跌9.3%，主要受新冠肺炎疫情及經濟下行影響，商業活動減慢，貿易、旅遊及零售等行業受到衝擊，相關手續費收入下跌，惟貸款、證券經紀及基金分銷佣金收入按季及按年均實現平穩增長。

集團減值準備淨撥備為5.83億元，按年增3.26億元，主要是本季度因應宏觀前景不確定性增加，審慎更新預期信用損失模型參數，以及貸款增長，引致撥備增加。客戶貸款的信貸成本為0.16%，較去年全年上升2個基點。特定分類或減值貸款比率為0.23%。

中銀香港指，淨交易性收益按季下跌，主要由於金融市場波動令利率工具及公平值對沖的項目估值錄得淨虧損，但出售若干債務證券投資錄得淨收益，抵銷了相關估值的影響。