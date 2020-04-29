平安人壽入股新地高鐵商業地王上蓋項目　涉資起碼113億元

平安人壽向新地﹙0016﹚及郭氏家族公司合共購入高鐵商業地王30%權益，未計項目融資成本，涉資112.73億元。

新地通告指，已訂立出售協議，向平安人壽出售VIVID SYNERGY LIMITED 25%權益，購買價 93.94億元，另加若干償付購買價的融資成本，以及項目興建成本的融資成本。同時間，平安人壽亦向郭氏家族公司購入VIVID SYNERGY 5%權益，涉資18.79億元。

地王零售部份 繼續由新地全資持有

VIVID SYNERGY早前投得九龍連翔道與柯士甸道西交界土地，擁有辦公大樓發展及營運權，辦公大廈部分樓面總面積預期約26.16萬方米。

上址毗鄰高速鐵路香港西九龍站上蓋，獲形容為高鐵商業地王，由新地去年11月底以422億元投得， 該幅地分為商業/零售部分及辦公大廈兩部分組成，項目中的零售部分將繼續由新地全資持有。

新地於成交前擁有VIVID SYNERGY 75%權益，預期出售權益所產生的任何盈利或虧損應微不足道。交易完成後，新地、平安人壽及郭氏家族公司將分別持有項目辦公大廈部分的50%、30%及20%權益。

新地對引入平保人壽表示歡迎

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示：「十分歡迎平安人壽加入成為項目的策略性投資者，平安人壽為領先且聲譽卓著的人壽保險企業，具有雄厚的財務實力。新地與平安人壽擁有相同願景，對香港前景充滿信心和承擔，均有意將此地標項目作為長線投資。」

他又指：「項目引入主要策略性投資者，可吸引更多跨國企業及領先金融機構進駐，進一步鞏固此項目及毗鄰環球貿易廣場（ICC）作為香港及大灣區主要商業及金融樞紐的聲譽及市場地位。」