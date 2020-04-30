中國首家外資獨資期貨公司有望誕生　摩根大通持股增至100%

4月29日，摩根大通（JPMorgan Chase）宣布，經與合資方及相關主管機構協商，其旗下期貨和期權業務已向中國證券監督管理委員會提交申請，有意將其在摩根大通期貨有限公司中的持股比例由49%增持至100%。

摩根大通CEO傑米·戴蒙（Jamie Dimon）在致股東信中表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情將導致美國經濟出現「嚴重衰退」。（Reuters）

據界面新聞4月29日報道，早在2020年1月，摩根大通期貨就已向監管提交申請材料，擬申請變更控股股股東，但此前公司並未披露股東變更的具體內容。

中國期貨業協會官網信息顯示，摩根大通期貨前身是金沙期貨經紀有限公司，成立於1996年。1999年,公司名稱由「金沙期貨經紀有限公司」變更為「廣東泰峰期貨經紀有限公司」。 2005年,公司名稱由「廣東泰峰期貨經紀有限公司」變更為中山期貨經紀有限公司。

至2008年，摩根大通從公司原股東深圳凱瑞達處接盤參股中山期貨經紀有限公司，公司名稱也變為摩根大通期貨有限公司。該公司同樣是證監會修訂的《期貨交易管理條例》出台後，首家申請併成功獲批的合資期貨經紀公司。

目前，上市公司盛屯礦業控股的深圳市邁蘭德股權投資基金管理有限公司持有摩根大通期貨50%的股份；摩根大通則持股49%，剩餘1%股份由江蘇威望創業投資有限公司持有。

摩根大通方面向界面新聞記者表示，取得全資期貨業務將有助於公司進一步加強其在華平台，繼續為中國和全球客戶提供全方位的服務和解決方案，具體包括更好地協助客戶通過在岸交易所完成上市商品、股權和固定收益衍生品合同的清算。

值得一提的是，摩根大通現已成為在華佈局最為積極的外資機構之一，公司新設合資券商摩根大通證券（中國）有限公司已在2020年3月正式開業，主營證券經紀、證券投資諮詢以及證券承銷與保薦業務。

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