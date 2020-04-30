【新冠肺炎】北京疫情防控降級後　多家平台機票訂單大增

4月29日，北京市宣布新冠肺炎（COVID-19）疫情隔離新政，低風險地區返京不再隔離14天。消息發出後，北京出行需求應聲而漲。

綜合媒體4月30日報道，北京市政府4月29日下午宣布，將公共衛生應急響應級別由一級降至二級，國內低風險地區進京出差、返京人員，不再要求居家隔離14天。這意味着憋了幾個月的北京市民，終於可以藉此小長假出去旅遊、散心。

2020年4月22日，北京民眾佩戴口罩在宜家（IKEA）購物。（Getty）

受此消息帶動，旅遊及相關行業受到大利好，多家平台機票訂單大增。

據中國網絡訂票平台飛豬數據顯示，消息發佈後一小時內，北京進出港機票成交量比前一天同時段增長超500%，進出北京火車票成交量增400%。

中國去哪兒網數據顯示，消息發佈的半小時內，北京出發機票預訂量暴漲15倍，度假、酒店等其他旅遊產品搜索量也上漲3倍。截止目前，北京至成都、重慶、上海、杭州、長沙成為預定量最多的5個航線，深圳、昆明、廣州、西安、廈門、三亞也成為大漲的熱門目的地。

此外，中國攜程數據顯示，4月29日，搜索預定五一北京本地跟團游、自由行、租車自駕游、景區門票的人數，達到4月份以來的高峰。馬蜂窩數據也顯示，馬蜂窩平台出入港北京的當天機票訂單較上週按年漲400%。

多個航班優惠價格 保持在3折至4折

事實上，中國官媒新華觀點4月29日中午剛剛報道，五一期間中國國內各大航空公司的機票延續三四月份的低價，如5月2日北京-杭州機票最低為200元人民幣，其他國內主要城市間的多個航班優惠價格保持在3折至4折。

據中國旅遊研究院統計，2020年清明小長假，內地游接待總人數4,325.4萬人次，旅遊收入82.6億元，而五一的出遊人次有望創新高，總數可能達到清明2倍以上。