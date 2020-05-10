【大盤漫談】新官上任巧遇完美風暴　動漫之王迪士尼疫後重生？

一場世紀疫症重創華特迪士尼（Walt Disney ），今年以來，令各地主題公園、電影院和體育賽事一一停擺，股價跌逾兩成多。上周公布第二財季度業績經營溢利大跌逾九成，同時迎來周一（11日）重開上海迪士尼的好消息，股價反覆靠穩，這間多年來在影視娛樂界最具創造財富效應的動漫之王，未來業務能否疫後重生?

迪士尼傳奇掌舵人羅伯特艾格﹙左﹚，屢顯露其企業併購的才華。﹙資料圖片﹚

Media Networks保持強勁增長

今次是剛履新的CEO鲍勃恰佩克（Bob Chapek）上任後公布的首份業績表，今年二月他甫接過傳奇掌舵人羅伯特艾格（Robert Iger）的棒，便遇上打亂全球經濟的新冠肺炎風暴。首先是主題公園全部關門大吉，幾乎所有電影製作發行處於停擺，連體育收費頻道ESPN亦陷入無直播節目的尷尬困境，拖累公司市值由2019年11月高位2738億美元，急挫至最新的1971億美元，蒸發近1000億美元。

先看看迪士尼季度財報，整體收入180.1億美元，淨利潤大跌九成一至4.75億美元，其中主題公園和商品業務是疫情重災區，分部收入55.4億美元，按年跌一成，經營溢利更按年急挫58%，主題公園何時重開將是迪士尼下半年業務反彈的關鍵，上海迪士尼宣布有限度開放，門票火速售罄是個好開始，但餘下五個主題公園仍未重開，僅美國佛州計劃月底重開樂園的餐飲娛樂區。

最大亮點是Media Networks（包括電視台及直播） 繼續保持強勁增長，收入按季升28%至72.6億美元，佔整體收入略逾四成，即使ESPN無直播節目，禁足令期間被迫呆坐家中的體育迷，繼續捧場。令人欣喜的是包括串流服務的客戶直銷及國際業務，季內收入升逾倍至41.2億美元，成為第二大盈利動力。據公司指，串流服務Disney+的全球登記客數已增至5450萬戶，加上國家美式橄欖球聯盟（NFL）於ESPN復播，外界普遍預期該公司將有力挑戰擁有1.85億客戶的Netflix，亦是股價能重拾動力的原因。

疫情下迪士尼電影及主題公園業務受到不少衝擊。﹙資料圖片﹚

股價今年至今 累跌逾兩成半

整體來說，疫情肆虐令迪士尼第二季的稅前利潤減少14億美元，其中10億美元來自主題公園及產品業務，為了保留更多現金度過疫境，迪士尼決定不派上半年股息，省回16億美元。截至三月底止，公司手頭現金及等價流動資產約143.78億美元，季內自由現金流錄得31.57億美元，顯示迪士尼財政狀況非常穩健。有市場估計迪士尼因疫情每日虧損3,000萬美元，其手頭現金亦足夠蝕好多好多年，當然大家不希望公司出現長期虧損的最壞情境。

由於疫情最初僅影響亞洲，直至上季最後數周，迪士尼大量環球業務才告停擺，預期疫情對其4至6月第三財季的影響將會更大，但已在市場預計之內。回看其股價，周五收報109.16美元，業績後累升約9%，值得繼續追入嗎？「股神」巴菲特在剛過去的業績會上提到，現時市值前十大的公司都是輕資產，不需要投入太多資本便能成長的業務，他最希望投資這類企業。按照股神思路，迪士尼大部分業務均具備不少輕資產的特質，其業務利潤率（淨溢利除收入）長期能維持15%至21%間，只是今季度因疫情影響，利潤率罕有跌至2.6%。只要第三季下主題公園及電影業務逐步重回正軌，加上Disney+盈利開始反映業績報表上，其股價長遠較串流一哥Netflix有更大上望空間，但短線料仍維持95至110美元水平。