全球黃金投資需求首季飆80%　黃金ETF持倉量續創紀錄

世界黃金協會（WGC）最新發布報告稱，2020年一季度全球黃金投資需求飆升80%，因新冠肺炎（COVID-19）疫情刺激避險需求。

綜合媒體報道，WGC表示，包括金條、金幣以及黃金支持的ETF投資在內，一季度全球黃金投資需求達到539.6噸，較2019年同期增長80%，並創下四年新高。

報告顯示，一季度全球黃金總需求達1,083.8噸，按年增長1%。

金飾需求量大減

在全球不確定性與金融市場波動率高企的背景下，2020年第一季度的全球黃金ETF的淨流入為四年來最高季度流量。其總持倉規模在第一季度末達到了3,185噸的記錄新高。

在疫情影響下，金飾需求受到的打擊尤為沉重，而這也並不令人意外；第一季度全球金飾需求量按年滑落39%到325.8噸，為記錄新低。

疫情致黃金需求疲弱，但投資需求強烈。（新華社）

與此同時，科技用金需求也降至有記錄以來的最低點，為73.4噸，按年降幅達8%。各國央行則繼續大量購買黃金，儘管增速低於2019年第一季度：全球各國央行黃金的淨購買量達145噸（按年下降8%）。新冠疫情對黃金供應也造成了影響：全球金礦產量降至795.8噸（按年減少3%）的5年低點。

而作為全球首個採取疫情應對措施以及最大的金飾消費國，中國的第一季度金飾需求出現了65%的按年下滑。

俄羅斯央行終結長期購金計劃

報告指出，俄羅斯央行已宣布其將從4月起終結長期購金計劃，這或許是未來全球央行淨購金量大幅下滑的一個信號。

報告表示，由於各地金礦生產和黃金回收均受到了新冠疫情的影響，全球黃金供應量在2020年第一季度按年下滑了4%。為阻止新冠疫情的蔓延，多數金礦開採活動受到嚴重阻礙。而由於消費者被限制在家隔離，全球的黃金回收更是幾乎陷入停滯。