【持續更新】美股持續低迷　歐股全線錄得跌幅收市

美國聯儲局公布維持息口不變後，市場觀望歐洲央行議息結果，以及治療新型冠狀病毒藥物的開發進展。

【03:22】紐約原油上升

紐約6月期油收市報每桶18.84美元，升3.78美元，升幅25.1%。

【02:40】Tesla轉升為跌

Tesla曾在早段高開，升幅達8%，但隨後升幅收窄，更在中午過後跌穿昨日收市價，目前報767.83美元，跌4.08%。

【01:22】歐洲股市全線下跌

歐洲股市全線以跌市結束4月交易，英國富時指數報5901.21點，跌3.5%；德國DAX指數報10857.85點，跌2.21%；法國CAC指數報4572.18點，跌2.12%。

【00:16】美股中段持續下滑

美股在中午時段仍然在低位徘徊，道指報24273.69點，跌361.17點，跌幅1.46%；納指報8852.33點，跌62.38點，跌幅0.70%；標普500指數報2900.62點，跌38.89點，跌幅1.32%。

【22:00】Facebook股價大升逾6%

Facebook股價大升6.4%至206.46美元，公司表示4月首3周廣告收入有回穩跡象，緩和投資者對疫情打擊公司收入的憂慮。

【21:35】美股三大指數低開

美股三大指數低開，道指跌1.3%，報24313點；標普跌0.91%，報2912點；納指跌0.23%，報8894點。

Tesla連續3季錄得利潤，股價早段造好，升約7%至859.47美元。

【21:15】歐洲央行維持利率不變

歐洲央行一如市場預期，維持關鍵利率在當前水平，並表示疫情應對購買計劃(PEPP)繼續，直至認為疫情危機已過。PEPP目前規模為7500億歐元。

同時，歐央行放寬第3輪定向長期再融資操作(TLTRO)的條件，為銀行提供新的大規模再融資業務

【21:10】384萬人首領失業救濟

美國勞工部公布，截至4月25日止當周，首次申請失業救濟人數達383.9萬人，按周減少60.3萬人，市場預期350萬人為多。

一周（4月12至18日）連續申領失業救濟人數為1,799.2萬人，按周增加217.4萬人。

【17:17】紐約期油飆逾一成

WTI原油期貨6月現報17.25美元，升2.19或14.54%。

【17:12】歐洲股市個別發展

英國富時指數報6100點，跌14點或0.24%。德國DAX指數報11075點，跌32點或0.29%。法國CAC指數報4671點，升0.01%。