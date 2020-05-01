疫情疊加油價暴跌　衝擊俄羅斯經濟　分析：低油價是長痛

又一個國家的新冠肺炎(COVID-19)確診病例突破了10萬。據俄羅斯防疫指揮部30日消息，過去24小時俄新增新冠肺炎確診病例7,099例，累計確診病例突破10萬，達106,498例。

2020年4月23日，俄羅斯莫斯科紅場附近的Manege廣場上，市政工人正在清理一堵空無一人的大理石牆。（AP）

目前，俄羅斯全境累計死亡1,073例、治癒11,619例。其中，俄首都莫斯科依舊是俄疫情「震中」，過去24小時新增確診病例5,313例，累計確診53,739例。

此前，疫情疊加俄羅斯和沙特的價格戰，國際油價大跌。據內媒《第一財經》報道，經濟學家阿廖沙（Alesha）認為，俄羅斯經濟在全球能源市場動盪中難以毫髮無損。

「俄羅斯財政收入嚴重依賴能源行業的狀況並未發生根本變化，石油資源開採税和原油出口税是俄羅斯最重要的兩個税種，一般能佔到聯邦預算的40%左右。」他說道，烏拉爾原油月平均價格保持在15美元/桶以下，這兩個關鍵税項將被取消，因為它們的起徵點為15美元/桶。「如果未來1個月至2個月未獲得石油和天然氣税，那可能意味着聯邦預算將損失4%至8%。而石油和天然氣行業對2020年預算的年度貢獻可能會下降多達60%至70%，這抹掉了大部分石油和天然氣行業的貢獻。」他說。

在阿廖沙看來，如果疫情對俄羅斯經濟的衝擊是短痛，那麼，尚難看見起色的低油價可能是困擾俄羅斯經濟的長痛。

俄羅斯能源部長諾瓦克27日已表示，儘管OPEC+的減產協議將於本週生效，但由於全球庫存很高，近期很難撐起油價。

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