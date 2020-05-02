蓋茨：亞洲國家檢測和追蹤接觸者能力遠遠好於美國

美國蓋茨基金會聯席主席比爾·蓋茨（Bill Gates）稱，亞洲國家檢測和追蹤接觸者能力遠遠好於美國。

美國有線電視新聞網（CNN）5月1日報道，「美國不會優先考慮為誰做檢測，也不會確保你在24小時內得到答案。我們還沒有經過授權的信息點或家庭測試。這仍然是一個管理問題。我們的檢測數據難以進行比較，有錢的人可以檢測很多次，窮人則可能得不到檢測。」蓋茨表示，「我們的系統沒有能夠為我們提供準確的優先檢測排序。」

中國國務院總理李克強於2017年11月3日在中南海會見微軟聯合創始人兼慈善家比爾·蓋茨。（AFP）

以韓國為例，該國早期強調大規模檢測、追蹤密切接觸者，並保持社交距離。根據美國約翰斯霍普金斯大學統計，韓國新冠肺炎確診病例不足1.1萬例，死亡人數不足250人。

蓋茨表示，美國和世界本可以在減輕新冠肺炎疫情影響方面做得更好。「如果正確利用1月和2月進行社區測試，就不必造成可怕的經濟成本。」蓋茨表示，「我們可以開發出足夠多的工具，來阻止這種流行病的蔓延。」

蓋茨還提醒稱，過早地放鬆社交疏遠限制會導致不必要的死亡，隨着美國多州恢復正常生活或迎來美國死亡人數峰值。如果像一些專家預測的那樣，夏季温暖天氣會減緩病毒傳播，很可能導致美國人「陷入自滿」，而這種自滿在秋季是危險的，很快就能讓感染者數量回到增長狀態。

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