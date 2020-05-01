美議員擬立法禁政府僱員用中企產品　點名華為、中興及騰訊

據美國《國會山報》4月30日報道，美國共和黨議員於當天宣布，準備提出法案禁止政府僱員使用華為、中興通訊﹙0763﹚和騰訊﹙0700﹚產品。

中國電信巨頭華為創始人任正非多次強調，華為獨立於中國政府。（Reuters）

美國《國會山報》報道指，法案提出者是德克薩斯州參議員特德·克魯茲（Ted Cruz）和密蘇里州共和黨參議員喬希·霍利（Josh Hawley）。4月30日，他們宣布打算提出一項法案，禁止美國官員使用被其視為「國家安全威脅的中國公司產品」，譬如華為和中興通訊。

據報道，這項所謂「反對中國窺探行為」（The Countering Chinese Attempts at Snooping Act）法案將禁止聯邦僱員通過被美國務院視為受中國政府控制公司的技術開展官方業務。該法案還將要求美國務院列出一份由中國政府支持、可能（對美國）構成威脅的公司名單。

報道又稱，在宣布有關法案內容時，這些參議員特別提到三個名字——華為，中興以及騰訊。

克魯茲在一份聲明中表示：「這些只是我們在美國重新評估與中國關係時必須採取的一些措施。」

霍利則宣稱，美國納税人的錢不應該為有利於中國的聯合國合同（指《聯合國國際合同使用電子通信公約》）提供資金。

《國會山報》還提到，美國商務部2019年將華為和中興列入「實體名單」，實際上是將這兩家公司列入「黑名單」。美國聯邦通信委員會2019年11月將這兩家公司列為國家安全威脅，美國總統特朗普2020年3月還簽署一項法律，禁止使用聯邦資金購買華為和中興設備。

推薦閲讀：