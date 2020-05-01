【持續更新】道指急挫逾600點　失守24000關　美威脅對華加徵關稅

投資者對新冠肺炎疫情憂慮暫緩，惟中美貿易磨擦再升溫。美國總統特朗普稱，為懲罰中國初期應對疫情不當做法，威脅對華加徵關稅， 又指相對疫情，中美第一階段貿易協議的重要性已成「次要」。事件衝擊投資氣氛，美股走勢再成焦點。

【01:40】 道指挫逾600點

道指挫614點或2.53%，報23730點；納指挫314點或3.52%，報8576點；標指挫87點或2.99%，報2825點。

電動車生產商特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）在Twitter表示公司股價太高後，特斯拉股價急挫近一成，報704.35美元。

【23:00】 美製造業指數創11年低位

美國供應管理協會（ISM）最新公布數據顯示，4月製造業指數下滑至41.5，雖然數據優於市場預期的35，但仍創下2009年以來的11年低位。

【21:56】 美國4月製造業PMI終值36.1

美國4月Markit製造業PMI終值降至36.1，連續第二個月收縮。3月數值報48.5。

道指現挫456點或1.88%，報23888點；納指挫187點或2.11%，報8702點；標指挫58點或2%，報2854點。

【21:31】道指挫400點

道指挫401點或1.65%，報23943點；納指挫190點或2.14%，報8699點；標指挫52點或1.82%，報2859點。

亞馬遜跌逾5%，一季度每股盈利遜預期。

【21:04】美股主要指數期貨下挫

美股指數期貨下挫，道指期貨跌439點或1.81%，報23791點；標指期貨及納指期貨分別跌2.06%及2.31%。