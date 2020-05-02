道股收跌622點　黃金期貨突破1700美元

大型科技公司財報令人失望，美股收跌，道指跌622點，報23723點；納指跌284點，報8604點；標普500指數跌81點，報2830點。其中，特斯拉重挫逾10%，領跌科技股。亞馬遜下跌7.6%。

分析認為，新冠肺炎疫情不緩和，美股和美國經濟難見起色。（新華社）

經濟數據疲軟

消息面上，美國總統特朗普普（Donald Trump）稱將就新冠肺炎疫情採取報復行動，他本人正在考慮各種選項。特朗普的言論令全球股市樂觀預期突然轉向緊張。

新冠肺炎疫情對經濟的衝擊益發嚴重，美國一項衡量工廠產出的指標在4月份出現1948年有紀錄以來速度最快的萎縮，導致製造業就業人數急劇減少。

美國供應管理協會（ISM）5月1日公布的數據顯示，工廠產出指標下降20多點，至27.5，就業指數下滑至27.5，為近71年以來最低水平。指數低於50表明活動萎縮。最新數據顯示經濟正迅速惡化並邁進衰退。

ISM製造業指數的下降程度小於預期，下降7.6點，至11年低點41.5，交貨期進一步變長支撐了該指數。儘管交貨期變長通常意味着需求增加，但這次供應商交貨指數觸及1974年來高位，卻是反映了在疫情當中供應鏈中斷和停工停產的影響。

財報顯示冠狀病毒疫情影響業績

美國主要股指中一些權重最大的公司公布財報，顯示業績結果好壞參半。亞馬遜（AMZN）宣布第一財季銷售收入按年增長26%。但該公司警告稱，與冠狀病毒疫情相關的預期成本為40億美元，可能使其營業利潤出現15億美元的虧損。

蘋果公司（AAPL）公布的季度收入與去年同期基本持平，並且由於冠狀病毒疫情大流行的不確定性，該公司拒絕提供未來的業績指引。

黃金期貨突破1,700美元關口

值得關注的是，黃金期貨價格5月1日收於重要的1,700美元關口上方。對冠狀病毒大流行及其對全球經濟的影響再次引起人們的擔憂，提振了對黃金的避險需求。