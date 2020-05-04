【持續更新】貿易戰恐再燃　恒指半日挫947點　中石油挫逾9%

美國總統特朗普威脅向中國加徵關稅，在貿易戰陰霾再濃罩下，市場投資氣氛再轉弱。

【12:03】恒指半日跌947點

恒指中午收市報23696點，跌947點；國指中午收市報9613點，跌426點。

滙控（0005）中午收市報38.8元，跌3.6%，渣打（2888）跌1.8%，中午收市報38.9元，恒生（0011）跌3.2%，中午收市報132.1元，中銀（2388）跌1.5%，中午收市報23.5元。

科技股亦紛紛向下，騰訊（0700）今早險守400元大關，中午收市報402.2元，跌3.5%，美團（3690）跌3.6%，中午收市報100.1元，阿里（9988）跌4%，中午收市報189.1元，小米（1810）跌2.2%，中午收市報9.98元。

油股紛紛向下，三大油股跌幅均逾7%，中石油（0857）跌9.3%，中午收市報2.53元，中石化（0386）跌8.7%，中午收市報3.58元，中海油（0883）跌7%。

內房股亦捱沽，碧桂園（2007）跌5.4%，潤地（1109）跌5%。

【11:01】亞太區股市普遍向下

亞太區股市普遍下跌，南韓KOSPI指數最新報1909點，跌38點或2%，台灣加權指數最新報10725點，跌266點或2.4%，新加坡海峽時報指數最新報2555點，跌68點或2.6%，澳洲ASX 200指數最新報5275點，升29點或0.6%。

恒生指數最新報23716點，跌927點；國指最新報9615點，跌424點。

【09:59】長和跌3.3% 長實失守50元

長和系今早表現疲弱，長和（0001）跌3.3%，最新報55.5元，長實（1113）失守50元，最新報47.7元，跌2.7%，長建（1038）跌1.8%，最新報45.35元，電能（0006）跌2.4%，最新報50.6元，港燈（2638）跌1.1%，最新報7.91元。

【09:55】紐油再下跌 挫7.6%

油價再度下挫，6月紐約期油每桶最新報18.27美元，跌7.6%，布蘭特期油最新報25.69美元，跌2.84%。

金價方面，現貨金每盎司最新報1,698.95美元，跌0.1%；紐約期金每盎司最新報1,704.1美元，升0.19%。

【09:48】港股跌幅擴大至逾900點

港股跌幅擴大，恒指最新報23687點，跌956點；國指最新報9632點，跌408點。

【09:45】油價向下 油股下挫

原油市場仍波動，不利油股表現，中海油（0883）跌5.1%，最新報8.34元，中石化（0386）挫6.6%，最新報3.66元，中石油（0857）跌7.9%，最新報2.57元。

【09:38】航空股跑輸大市 巴菲特看淡航空板塊

股神巴菲特旗下巴郡沽清美國四大航空股，直言疫後行業已變得不一樣，又指不會資助現金未來會被吞噬的公司。

今早，航空股隨大市回落，表現跑輸。國泰﹙0293﹚失守9元，報8.98元，挫2.28%；國航﹙0753﹚挫4.7%，報5.31元；南航﹙1055﹚挫5.2%，報3.67元；東航﹙0670﹚挫5%，報3.07元。

內地三大航空股首季盈轉虧。

【09:21】港股低開近750點

港股偏軟，恒指開報23895點，挫748點或3.04%；國指開報9716點，挫325點或3.23%。

【09:18】期指低開逾800點

港股日間期貨早段低開853點或3.48%，報23649點。

【09:12】恒指黑期跌至23750點水平

恒指黑期跌395點，報23766點；道指期貨跌330點，報23289點。

【09:06】道期挫逾300點

道指期貨挫329點或1.39%，報23290點

加關稅或成報復手段

美國總統特朗普日前再度威脅，不排除就新型肺炎疫情，向北京採取報復手段，選項之一是向中國加徵關稅。他直言，與疫情相比，中美年初達成的貿易協議已經變得「次要」。