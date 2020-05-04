金管局：外匯基金今年首季錄861億元虧損

金融管理局副總裁李達志今早出席立法會財經事務會會議時表示，外匯基金今年首季錄得861億元虧損，當中外匯虧損因美元升幅大而有290億元虧損，香港股票虧損錄得284億元，其他股票虧損達831億元，債券收益則有544億元。

李達志指，美元走強導致非美元資產價值下跌，惟債券收益抵銷部分外匯兌換損失，他又透露，初步估算外匯基金4月已轉為賺300億至400億元。

總裁余偉文表示，目前金融市場有三個壓力點需留意，包括美元資金短缺會否再出現、信貸風險會否上升，以及新興市場和油產國貨幣大幅貶值。

余指，近期港元匯率多次觸及強方兌換保證，金管局即時買美元、沽港元，預計未來兩周後，銀行體系總結餘會達到950億港元。他指港匯近期偏強，主要是因為息差交易、有資金對香港股市有興趣，故有資金流入。隨着美息下跌、香港銀行體系結餘會增加，料港息再有空間下調，亦料息差交易會減少。至於二手物業市場成交持續活躍，暫時未見樓市出現周期性轉變。

余偉文指，銀行體系總結餘未來兩周後會達到950億港元。（資料圖片）

銀行業未有收縮貸款 信貸成本有升壓

副總裁阮國恒表示，今年首季銀行整體貸款增長2.8%，年率化增長亦超出10%，可見銀行業在疫情下未有收縮貸款總量。貸款增速雖不及以往，年率化增長有10%水平，以目前環境下是合適水平，可為經濟帶來支持作用。

他說，用以檢視銀行信貸質素的指「特定分類貸款比率」，去年底是0.48%，屬較低水平，今年首季數據仍在整理，水平亦料是歷史上較低位置，故信貸風險暫未見有很大的關注。但有些銀行已表明未來或會有信貸情況出現，目前銀行亦採用預期信貸虧損模式計算，今年全年即使特定分類貸款比率未有上升，信貸成本都會有上升壓力。

阮亦指，銀行業推出多項紓困措施，截至上月24日批出超過1.4萬宗企業申請，涉款930億元，亦批出逾7700宗個人申請，涉款210億元。