《星島日報》﹕證監入稟梁鳳儀及黃宜弘涉虛假交易　挪用公司資金

星美文化（2366）的前身勤+緣，其創辦人梁鳳儀及其夫婿黃宜弘被證監會入稟高等法院，指兩人在2010至2012年期間，借用21人頭分別成立逾10間離岸公司，在10宗涉及總額3.27億元﹑近200套電視劇播映轉讓交易協議書，涉抬高交易價格，以挪用公司逾7,000萬元資金。

據《星島日報》報道，證監會要求高院按證監條例214條例（2d），頒令梁鳳儀及黃宜弘於指定期限內，不可出任公司董事，不准直接或間接參與公司管理，並頒令兩人對該公司蒙受的損失作賠償，及向公司交代他們在計劃中獲得的利益。

報道引述入稟狀指出，梁鳳儀於2010年6月至2011年7月透過公司旗下2間離岸公司，即興鴻業國際及鋒悅向9家離岸供應商，達成10宗可疑買賣合約協議交易；又指出有關電視劇轉讓播映權交易並非正常交易，是由梁鳳儀或與黃宜弘有份參與的計劃，目的是要挪用公司大量資金，再轉移至梁鳳儀控制的公司，期間勤+緣其他股東及成員事前全不知情。

同時交易涉及的離岸公司股東，與梁鳳儀及黃宜弘有密切關係，均是2人的相熟朋友或公司員工。有關人士在梁鳳儀辭去管理層2年內，先後從離岸公司註冊處被除名，證監會認為有關交易是捏造虛構，目的是要挪用公司資金，梁鳳儀在交易中明顯存有利益衝突，及不誠實隱瞞事件。