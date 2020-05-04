【直播】政府公布首季經濟增長數據　料差過金融風暴

政府今天（4日）公布首季預估的經濟增長（GDP）數據，財政司司長陳茂波及政府經濟顧問歐錫熊，下午5時於政府總部見記者。《香港01》直播現場情況。

陳茂波見記者時表示，今年第一季的本地生產總值較上年同期實質下跌8.9%，按季亦跌5.3%，皆為有紀錄以來單季最大跌幅，造成此情況原因包括中美貿易摩擦影響香港出口、去年社會事件及暴力衝擊，以至新型冠狀病毒疫情的影響。他形容，香港經濟三頭馬車，包括出口、消費，以及投資開支，都可說「死咗火」。

貨物出口按年跌9.7%、服務出口跌37.8%、私人消費開支跌10.2%，陳說，上述數字都是有紀錄以來最大下跌，展望第二季形勢未許樂觀，即使有改善，亦會是緩慢，主因是環球疫情未受控，稍後即使受控，有關國家經濟難以馬上完全恢復，故香港的出口難望大幅改善，國際商務投資貿易亦不易短期內大幅反彈，故要齊心合力推動本地消費。

陳茂波昨日發表網誌，指本港經濟正處於深度衰退，1998年受亞洲金融風暴打擊，香港第三季GDP按年下跌8.3%，約10年後2009年受環球金融海嘯衝擊，第一季GDP負增長7.8%，今年在社會運動及疫情接連打擊，估計表現將會更差。

他又預告，今年本港最新經濟預測，為負增長4%至7%，假如經濟萎縮幅度接近下限，將是香港經濟自1960年代有紀錄以來，最差的一年。