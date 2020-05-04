【持續更新】道指期貨跌幅擴大逾270點　美航空股盤前大瀉

中美貿易戰再次成為投資者關注焦點，觸發亞太區股市今日普遍低收，加上油價再度下跌，拖累歐洲股市早段低開。

【20:08】歐洲股市跌勢加劇

歐洲股市跌勢加劇，英國富時指數最新報5751點，跌11點或0.2%，德國DAX指數最新報10484點，跌377點或3.5%，法國CAC指數最新報4393點，跌178點或3.9%，西班牙IBEX指數最新報6741點，跌181點或2.6%，意大利MIB指數最新報17154點，跌535點或3%。

【19:23】美三大指期貨跌幅擴大

美國三大指數期貨跌幅擴大，道指期貨跌273點或1.2%，最新報23346點，標普期貨最新報2796點，跌24點或0.9%，納指期貨最新報8641點，跌76點或0.9%。

美國航空盤前跌11.4%，西南航空盤前跌6.5%，聯合航空盤前跌10%，達美航空盤前跌6.9%。

【17:35】期指低水357點

期指夜市最新報23281點，跌116點，較現貨低水357點。

【16:05】美國航空股急瀉

「股神」巴菲特（Warren Buffett）投資旗艦巴郡哈撒韋（Berkshire Hathaway）早前確認已經沽清美國四大航空公司。美國航空盤前跌8.9%，達美航空跌11.7%，西南航空跌8%，美國聯合航空跌11.76%。

【16:05】6月紐油跌6.3%

油價下跌，6月紐約期油每桶最新報18.54美元，跌6.3%；布蘭特期油最新報25.93美元，跌1.9%。

金價上揚，紐約期金每盎司最新報1,715.2美元，升0.84%；現貨金每盎司最新報1,703.2美元，升0.16%。

【16:02】美三大指數期貨下跌

美國三大指數期貨向下，道指期貨跌189點或0.8%，最新報23429點，標普期貨最新報2801點，跌20點或0.7%，納指期貨最新報8663點，跌55點或0.6%。

歐洲股市普遍向下，英國富時指數最新報5761點，跌1點或0.02%，德國DAX指數最新報10547點，跌313點或2.9%，法國CAC指數最新報4417點，跌154點或3.4%，意大利MIB指數最新報17279點，跌410點或2.3%，西班牙IBEX指數最新報6749點，跌173點或2.5%。