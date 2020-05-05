【持續更新】傳政府將放寬食肆每枱上坐人數　餐飲股彈升

美股先跌後反彈，三大指數齊升，道指收升26點。市況略回穩，市場續關注港股今天表現。

【13:12】傳政府放寬食肆每枱上座人數

有消息指出政府將會放寬限聚令至8人，及食肆每張枱最多坐4人的規定，消息刺激餐飲股股價上揚，大家樂（0341）升4.2%，大快活（0052）升2.7%，最新報19.18元，太興（6811）升5.8%，最新報1.45元。

恒生午後升幅擴大，最新報23815點，升201點；國指最新報9617點，升72點。

【12:14】恒指中午升128點

恒指半日升128點，中午收市報23742點；國指中午收市報9639點，升40點。

騰訊（0700）回升，中午收市報404.2元，升1.1%，美團（3690）升2.9%，中午收市報103.6元，小米（1810）升0.2%，中午收市報10.02元，阿里（9988）跌0.9%，中午收市報187.9元。

滙控（0005）升0.6%，中午收市報38.85元，渣打（2888）升0.5%，中午收市報38.35元，恒生（0011）升0.5%，中午收市報132.8元，東亞（0023）升0.5%，中午收市報15.9元。

出口股及油股反彈，創科（0669）升4.7%，中午收市報59.7元，申洲（2313）升2.8%，中午收市報89.3元，中海油（0883）升2.2%，中午收市報8.34元。

【11:01】恒大急彈6%

中國恒大﹙3333﹚昨日斥逾億元在場內回購股份，股價今日造好，現升6.1%，高見13.94元。

【10:36】SOHO中國反彈近1成

昨日大跌的SOHO中國（0410），今早出現反彈，升幅曾多於1成，最新報3.02元，升9.8%。

【10:07】美三大指數期貨升逾200點

美國三大指數期貨上揚，道指期貨升205點或0.9%，最新報23776點，標普期貨升21點或0.8%，最新報2846點，納指期貨升72點或0.8%，最新報8867點。

【09:55】恒指升幅擴大至逾200點

港股升幅擴大，恒指最新報23839點，升226點；國指最新報9686點，升87點。

【09:33】領展盈警股價照上揚

領展（0823）盈警，預料截至今年3月底止財政年度虧損，股價未見有負面影響，最新報67.45元，升0.2%。

另一隻發盈警的股份德昌（0179），早段跌3.8%，最新報12.24元。【09:21】港股高開141點

港股上日挫逾千點後，今早恒指開市升141點或0.6%，報23755點；國指開市升53點或0.56%，報9652點。

騰訊（0700）升0.3%，報401.2元；滙控（0005）無升跌，報38.6元；友邦（1299）升0.7%，最新報68.4元，中移動（0941）升0.16%，報60.2元；阿里巴巴（9988）跌1%，報187.7元。