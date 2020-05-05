【持續更新】恒指升幅擴大至逾200點　重上23800點

美股先跌後反彈，三大指數齊升，道指收升26點。市況略回穩，市場續關注港股今天表現。

【10:07】美三大指數期貨升逾200點

美國三大指數期貨上揚，道指期貨升205點或0.9%，最新報23776點，標普期貨升21點或0.8%，最新報2846點，納指期貨升72點或0.8%，最新報8867點。

【09:55】恒指升幅擴大至逾200點

港股升幅擴大，恒指最新報23839點，升226點；國指最新報9686點，升87點。

【09:33】領展盈警股價照上揚

領展（0823）盈警，預料截至今年3月底止財政年度虧損，股價未見有負面影響，最新報67.45元，升0.2%。

另一隻發盈警的股份德昌（0179），早段跌3.8%，最新報12.24元。【09:21】港股高開141點

港股上日挫逾千點後，今早恒指開市升141點或0.6%，報23755點；國指開市升53點或0.56%，報9652點。

騰訊（0700）升0.3%，報401.2元；滙控（0005）無升跌，報38.6元；友邦（1299）升0.7%，最新報68.4元，中移動（0941）升0.16%，報60.2元；阿里巴巴（9988）跌1%，報187.7元。