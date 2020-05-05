瑞銀：中國年內或再下調存款準備金率最多300基點

瑞銀財富管理投資總監辦公室發表報告指，雖然外圍不利因素持續，但預期中國第二季經濟可望從首季的低谷逐漸恢復增長，相信是因為需求開始釋放及有更強的政策支持。同時，人行自2月以來已降準150至200基點，向市場釋出9,500億元（人民幣‧下同）流動性；而今年以來MLF利率累計下調30基點，降低企業融資成本。瑞銀預期，中國人民銀行年內將進一步下調存款準備金率（RRR）100至300基點，及下調中期借貸便利（MLF）利率10至40基點。

瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆表示，內地已宣布及提議的財政刺激措施，金額估計達到7至8萬億元，規模當於今年GDP的7至8%。

報告預期，基建投資將是推動固定資產投資於第二季增長的主要動力。首季特殊地方政府債券的發行規模高至1.08萬億元以支持基建項目，全年發行額度料達3萬億元，高於去年的2萬億元。

報告指，雖然外貿表現不大樂觀，但消費必需品未來幾個月的表現將繼續向好，但短期內仍將面臨外部挑戰。由於發達經濟體自3月中起就相繼實施為防止新冠肺炎疫情蔓延的封鎖措施，預計中國第二季出口將大幅萎縮。

瑞銀財富管理稱，消費的復甦情況不一，自3月下旬以來，房地產和汽車銷售均顯着反彈，但航空和旅遊業等將需更長的時間才能恢復。