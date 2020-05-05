【美股】三大指數接連日前升勢　道指收巿升133點

隔夜美股先跌後回升，盡顯韌力。港股跟隨高開，最級升254點收市。歐洲主要股市普遍上揚，美股三大指數接連日前升勢。

【04:10】道指收巿升133點

投資者憧憬疫情緩和、醫療保健股上漲，加上油價急升，帶動美股周二（5日）早段造好，但及後聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）對經濟收縮發表悲觀評論，股市在尾盤受壓，升幅收窄。

道指中段升幅擴大至超過400點，收報23883點，升133點或0.56%，未能從回24000點關口；納指收報8809點，升98點或1.13%；標指收報2868點，升25點或0.9%。

【02:40】美股三大指數上升

道指報24088點，升338點或1.42%；納指報8891點，升180點或2.07%；標指報2890點，升45.65點或1.68%。

【01:15】道指報24071.44點

道指報24071點，升321點或1.35%；納指報8870點，升160點或1.84%；標指報2888點，升45.65點或1.61%。

【00:40】歐洲股市造好

歐洲股市普遍造好，英國富時100指數收報5849.42點，升95.64點。法國CAC指數收報4483.13點，升104.9點。德國DAX指數收報10729.46點，升262.66點。

【22:50】郵輪股急挫 挪威郵輪插逾兩成

挪威郵輪在提交美國證券交易委員會（SEC）的文件中表示，未來或難以「持續經營」，市場憂慮郵輪業現金流不足，拖累板塊向下。

挪威郵輪插22%，皇家加勒比郵輪跌7.1%，嘉年華跌5.6%。

【22:30】6月期油重上24美元水平

6月WTI原油期貨今日突漲，升近兩成，高見24.48美元/桶。油股高開後，升幅收窄，阿帕奇石油、西方石油漲逾3%，馬拉松原油倒跌1.4%。

【22:20】美股升幅擴大 道指重上24100點

道指升幅擴至1.5%，報24102點；納指最新報8867點，升1.8%；標指升1.6%，報2888點。

恒指夜期「轉燈」，報23760點，升1點，低水109點。

【21:50】美國4月Markit服務業PMI遜預期

美國4月Markit服務業PMI最新報26.7，遜預期，顯示美國私營領域商業活動創2009年10月以來最快萎縮速度。

【21:37】航空股再次起航

航空股再度上揚，達美航空升2.9%，西南航空升0.5%，聯合航空升1.5%，美國航空升2.3%。

【21:35】科技股拉升 Tesla闖800大關

科技股上揚，Tesla升4.4%，挑戰800美元，蘋果升1.1%，微軟升1.3%，Facebook升1.2%，亞馬遜升0.8%。

中概股亦走高，拼多多漲5.6%；阿里巴巴漲3.5%；有意回歸香港第二上市的網易及京東，分別漲4.3%及4.2%。

【21:32】特朗普睇好需求 石油股上揚

美國總統特朗普表示，油價上漲走勢良好，因為需求再次出現。阿柏奇石油升8.5%；西方石油漲7.6%；馬拉松石油升5.3%；埃克森美孚漲4.3%。

【21:30】美股三大指數開盤再漲逾1%

道指最新報24005點，升1.06%；納指最新報8807點，漲1.08%；標指報2870點，升1%。

恒指夜期跌52點，報23707點，低水162點。

【19:35】美股三大指數期貨維持向上

道指期貨最新升1.1%；納指期貨漲幅擴至1.15%；標指期貨升逾1%。

恒指夜期最新報23699點，跌60點，低水170點。

【17:21】油價反彈 紐油彈升8.6%

油價反彈，6月紐約期油每桶最新報22.14美元，升8.6%；布蘭特期油最新報29.02美元，跌6.7%。

金價方面，紐約期金每盎司最新報1,705.9美元，跌0.43%；現貨金每盎司最新報1,700.1美元，跌0.12%。

【16:10】美股續升 Tesla盤前再漲3.7%

Tesla昨日勁升8.5%，報761.19美元，最新盤前漲逾3.7%，報790美元。受惠油價回穩，6月期油回升至22美元水平以上，阿帕奇石油盤前漲6.47%；西方石油升4.5%；埃克森美孚升4%。

【15:20】美股三大股市期貨升幅擴大

道指期貨最新升1.2%；納指期貨漲0.9%；標指期貨升1%。

【15:15】歐洲股市反彈逾1%

英國富時100指數升1.6%；法國CAC指數升2.05%；德國DAX指數漲1.7%；意大利富時MIB指數漲1.78%