澳博首季由盈轉虧　勁蝕4.09億　何超鳳：疫情續拖累今年業績

澳博（0880）公布首季業績，截至今年3月底止三個月，首季總收益、博彩毛收益及博彩淨收益分別按年下跌62.1%、62.2%及59.8%；純利由去年首季8.5億元，減少至今年首季淨虧損4.09億元。

集團稱，受累於COVID-19爆發，其中澳門娛樂場於2月份關閉了15天，而內地、香港及其他地區入境的限制、交通運輸管制及隔離檢疫要求等措施仍在實施，導致集團經調整EBITDA，由2019年首季10.75億元，減少至今年首季虧損2億元。經調整EBITDA率由去年首季12.4%，減少至今年首季負5.7%。

首季貴賓博彩毛收益為11.96億元，按年減少69.6%；中場博彩毛收益為26.06億元，按年減少57.9%；總淨收益為34.79億元，其中包括酒店、餐飲、零售及相關服務收入合共7200萬元。

集團稱，繼2019年底「上葡京」項目竣工，集團已啟動與澳門政府對項目之檢驗及申請程序，在取得相關營運許可後，項目預期於2020年底開幕。

澳博主席兼執行董事何超鳳於業績報告表示，預期COVID-19疫情爆發將繼續對集團2020年甚或其後之經營業績產生重大影響，其影響程度取決於未來條件及發展情況，包括疫情之進度、防疫措施會否取消或延長，以及整體區域經濟形勢。考慮到COVID-19未來發展之不確定性，以及各種監管和經濟因素，疫情對集團的未來經營業績之影響無法合理估計。