標普：內銀實際不良貸款率增至10%

評級機構標準普爾發表報告指，維持中國銀行業的銀行業及國家風險（BICRA）在第六級，與巴西、哥倫比亞、印尼、葡萄牙和泰國同級。

不過，標普估計，中國銀行業的不良貸款率，計算銀行的貸款寬限處理後會比新冠肺炎疫情前上升一倍，約增至10%。同時，又比標普在4月初發表報告時預測的7.25%惡化。另外，標普將預期今年中國經濟增長調低至1.2%，比4月時的2.9%下跌。

因為今年中國銀行業官方報告的平均撥備覆蓋率，將從200%略降至至190%，不良貸款率略增。標普相信是因為銀行為客戶提供貸款寬限處理，意思是向被疫情中斷現金流的貸款人，提供寬限期和其他寬限。預計這些貸款是非不良貸款，大多數錄為關注類貸款甚至是正常貸款。

標普稱，因為銀行信貸成本上升，令銀行業的利潤降至非常低的水平。部分銀行或要反映這部分壓力，或會出現虧損。此時，如果備有較高監管準備金以作緩衝的銀行，可釋放作緩衝。即降低其超額準備金覆蓋率，銀行亦可在及後幾年逐步提撥。標普指，長期中國銀行業和經濟趨勢仍保持穩定，相信銀行業有緩衝能力消化質量惡化的資產。

BICRA所評估的經濟風險趨勢保持穩定，不過標普指，多年來中國私營部門債務積壓及顯著的房地產價格通脹，繼續將經濟失衡視為高風險並處於擴張階段。

假如，刺激措施無意間流入房地產市場，今年中國平均房價的溫和下降趨勢可能會逆轉。若復甦的速度比預期的慢，債務增長將繼續超過GDP，從而破壞以往去槓桿的成效。