金管局證監會設跨機構督導小組　冀加快香港綠色和可持續金融發展

金融管理局和證監會共同發起成立綠色和可持續金融跨機構督導小組，其他成員包括環境局、財經事務及庫務局、香港交易所、保監局及積金局。督導小組旨在通過多項方式協調金融業針對氣候和環境風險的措施應對，加快香港綠色和可持續金融的發展，並支持政府的氣候策略。

方式包括：探討關於綠色和可持續金融的政策和監管事宜；協調政策方向，確保香港具備周密全面的綠色和可持續金融策略；透過組成技術小組和諮詢專家及持份者的意見，處理跨行業技術事宜；掌握國際及區域綠色和可持續金融方面的趨勢、議題和發展情況，研究香港如何更好地定位和在區內及全球發揮領導作用；及研究香港在綠色和可持續金融方面如何增強優勢，提高在地區和國際領域的思維領導水平。

在成立會議上，督導小組同意提供策略方向，以監管政策和市場發展為兩大重點，鞏固香港作為亞洲及全球領先的綠色和可持續金融中心的地位，並將促進包括粵港澳大灣區在內的區域合作。督導小組已經設立兩個技術工作專責團隊，以研究和解決跨部門的監管事宜，並協調跨機構的市場開發工作。

余偉文：氣候變化是引發金融風險的因素之一

督導小組聯席主席、金管局總裁余偉文表示，氣候變化是引發金融風險的因素之一，將對整個金融系統帶來影響，香港作為領先的國際金融中心，可以在促進可持續發展和推動轉型方面，尤其是在亞洲地區，發揮關鍵作用。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，成立督導小組將有助提升該局現時的跨機構合作至更高層次，局方會與督導小組成員攜手合作，強化政策支援，提升香港的知名度和國際形象以加快綠色和可持續金融的發展。