印度整合土地資源　抗疫以外還有其他考量？

印度欲整理土地吸引外資，是綜合了經濟和地緣的雙重考量。一是希望藉此降低新型冠狀病毒肺炎疫情帶來的經濟損失；另一方面是配合美國遏制中國政策。

綜合媒體5月6日報道，印度經濟監控中心當地時間5月5日發佈的數據顯示，受新冠肺炎疫情影響，截至5月3日，印度的失業率上升至27.11%。3月和4月的失業率分別是8.74%和23.52%。

5月4日，印度實施第三輪全國封鎖，其主要城市仍處於全面封鎖之中，專家稱，這對印度經濟的負面影響仍將持續。

新冠肺炎抑制印度經濟增長。圖為，印度加爾各答，一名穿戴防護裝備的市政工作人員在市場區域噴灑消毒劑。（REUTERS）

《彭博》5月4日援引印度政府知情人士的話報道稱，印度政府已在全印範圍內劃撥出約46.1萬公頃土地，以吸引並安置從中國撤離的外國企業。劃撥出的土地總規模約為盧森堡國土面積的兩倍，其中包括位於古吉拉特邦、馬哈拉施特拉邦、泰米爾納德邦、安德拉邦等地的約11.5萬公頃工業用地。

報道稱，土地問題一直是制約外國企業對印度投資的瓶頸。此前，沙特阿美石油公司、韓國浦項制鐵公司的對印投資都因為在徵地環節出現問題而最終失敗。為此，莫迪政府一直都在與各地方邦密切溝通合作，希望改變這種局面，以吸引那些準備在「後疫情時代」從中國撤資的外國公司。

雖然印度商工部等主管部門並未對上述報道予以證實，但印度中小企業部部長日前接受《經濟時報》專訪時表示，儘管疫情對印度經濟造成嚴重影響，不過中小企業卻完全可以「因禍得福」。該部長說，「日本政府將資助那些準備撤離中國的本國企業」，因此對印度而言，完全有機會爭取到更多外國投資，呼籲本國中小微企業加強引資合作力度。