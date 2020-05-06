【持續更新】調查機構ADP﹕美國4月流失逾2000萬個職位　歷來最大

昨晚美股早段持續漲高，惟尾段「散水」升幅收窄，三大指數期貨在亞洲時段再漲逾0.5%。至於歐洲股市開市漲跌不一。

【20:56】道指期貨維持升逾百點

美國三大指數在ADP公布4月就業調查數據後維持升勢，道指期貨最新報23876點，升115點或0.5%2標普期貨最新報2872點，升14點或0.5%，納指期貨最新報8978點，升54點或0.6%。

【20:26】ADP﹕美國4月流失逾2000萬個職位

美國4月流失了逾2,000萬個職位。據調查機構ADP最新公布的數據顯示，失業人數增加2,023.6萬人，為有紀錄以來最大的跌幅，為已較原來失業人士增加2,100萬人的預料為佳。

其中服務業﹑酒店﹑貿易﹑運輸﹑公用事業及建造業，為失業的重災區。

ADP的聯席主管Ahu Yildirmaz指出，美國4月流失的職位數目，已較大蕭條時期所流失的職位超過1倍。

【15:53】美三大指數期貨上揚

美國三大指數期貨上揚，道指期貨升134點或0.6%，最新報23895點，標普期貨升16點或0.6%，最新報2874點，納指期貨升54點或0.6%，最新報8979點。

【15:49】英股轉升 法德股市牛皮

英國富時指數最新報5860點，升10點或0.2%，德國DAX指數最新報10693點，跌35點或0.3%，法國CAC指數最新報4468點，跌14點或0.3%，西班牙IBEX指數最新報6695點，跌52點或0.8%，意大利MIB指數最新報17358點，升28點或0.2%。

【15:05】歐股跌幅擴大 英國富時轉跌

英國富時100指數跌0.03%；德國DAX指數跌0.3%；法國CAC指數挫0.4%；意大利富時指數跌0.5%；歐洲斯托克50指數跌0.3%。

【15:00】歐股個別走 英國富時跑贏

歐洲主要股指開盤漲跌不一，歐洲斯托克50指數跌0.05%，德國DAX指數跌0.07%，英國富時100指數漲0.18%。