【持續更新】晶苑半日升15%　恒指重上24000點

美國股市下跌，道指挫逾200點，今早亞太區股市表現疲弱，港股難免受壓。

【12:04】恒指重上24000點

恒指中午收市報24005點，跌132點；國指最新報9766點，跌41點，成交額為480.7億元。

晶苑（2232）升幅擴大，曾高見2.32元，最新報2.29元，升14.5%，成交額為1,030萬元。

恒指中午收市報24005點，跌132點；國指最新報9766點，跌41點，成交額為480.7億元。

晶苑（2232）有份生產可重用口罩，半日升15%，中午收市報2.3元。

長和系今早走勢疲弱，長和（0001）跌1.5%，中午收市報55.85元，長建（1038）跌2.8%，中午收市報44.95元，電能（0006）跌1.8%，中午收市報50.1元，長實（1113）跌0.6%，中午收市報48.25元。

地產股普遍向下，新地（0016）跌1.6%，中午收市報102.4元，新世界（0017）跌0.7%，中午收市報9元，恒基（0012）跌1.1%，中午收市報30.1元。

電訊設備股逆市上揚，中興（0763）升3.4%，中午收市報24.3元，長飛（6869）升1.2%，中午收市報14.78元。

【11:46】晶苑升幅擴大至逾14%

晶苑（2232）升幅擴大，曾高見2.32元，最新報2.29元，升14.5%，成交額為1,030萬元。

【11:44】內地股市表現牛皮

內地股市牛皮，上證中午收市報2878點，升0.3點或0.01%，深成中午收市報10904點，升21點或0.2%，滬深300中午收市報3935點，跌1點或0.03%，創業板中午收市報2112點，升1點或0.1%。

【10:07】亞太區股市普遍向下

亞太區股市表現疲弱，日經指數最新報19554點，跌64點或0.3%，台灣加權指數最新報10791點，升16點或0.2%，澳洲ASX 200指數最新報5347點，跌37點或0.7%，南韓KOSPI指數最新報1922點，跌6點或0.3%。

【09:42】海底撈股東減持4700萬股套現15.6億元 股價受壓

海底撈（6862）昨股價造好後，即宣布股東SP NP Ltd.、LHY NP Ltd.以每股33.2元，配售4,700萬股，較上日收市價35.1元折讓5.4%，市值15.6億元。

海底撈今早受壓低開3.7%，最低曾見33.8元，現仍守於配售價之上。

配售完成後，SP NP Ltd.、LHY NP Ltd.持股由8.1974%降至7.7540%。公告指，SP NP Ltd.及LHY NP Ltd.分別對公司業務前景及長期價值表示其持續信心。公司預期配售不會對集團的業務或營運造成任何影響。

【09:38】恒指跌幅擴大至161點

恒指跌幅擴大，再失守24000點，最新報23975點，跌161點；國指最新報9752點，跌54點。

【09:36】長和系今早股價普遍受壓

長建（1038）及電能（0006）昨日發出公告，指出英國維持企業稅率不變帶來一次性不利影響，今早長和系股價普遍向下，長和（0001）跌1.3%，最新報55.95元，長建跌2.3%，最新報45.2元，電能跌1.3%，最新報50.35元，長實（1113）跌0.9%，最新報48.1元。

【09:32】晶苑炒高逾1成

政府日前宣布將會向市民贈送可重用口罩，晶苑國際（2232）負責生產部份口罩，早段股價上揚，最新報2.23元，升11.5%。

創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻證實，晶苑為可重用口罩生產商，口罩是該公司在越南生產線生產。

【09:21】阿里跌近2%

港股今早低開16點或0.07%，報24120點；國指開市跌15點或0.16%，報9792點。

騰訊（0700）高開0.4%，報411.6元；滙控（0005）跌0.8%，報38.7元；友邦（1299）升0.45%，最新報69.7元，中移動（0941）升0.3%，報59.9元；阿里巴巴（9988）跌1.9%，報189.9元。