【持續更新】晶苑有份生產可重用口罩　升逾11%　恒指再失24000點

美國股市下跌，道指挫逾200點，今早亞太區股市表現疲弱，港股難免受壓。

【09:42】海底撈股東減持4700萬股套現15.6億元 股價受壓

海底撈（6862）昨股價造好後，即宣布股東SP NP Ltd.、LHY NP Ltd.以每股33.2元，配售4,700萬股，較上日收市價35.1元折讓5.4%，市值15.6億元。

海底撈今早受壓低開3.7%，最低曾見33.8元，現仍守於配售價之上。

配售完成後，SP NP Ltd.、LHY NP Ltd.持股由8.1974%降至7.7540%。公告指，SP NP Ltd.及LHY NP Ltd.分別對公司業務前景及長期價值表示其持續信心。公司預期配售不會對集團的業務或營運造成任何影響。

【09:38】恒指跌幅擴大至161點

恒指跌幅擴大，再失守24000點，最新報23975點，跌161點；國指最新報9752點，跌54點。

【09:36】長和系今早股價普遍受壓

長建（1038）及電能（0006）昨日發出公告，指出英國維持企業稅率不變帶來一次性不利影響，今早長和系股價普遍向下，長和（0001）跌1.3%，最新報55.95元，長建跌2.3%，最新報45.2元，電能跌1.3%，最新報50.35元，長實（1113）跌0.9%，最新報48.1元。

【09:32】晶苑炒高逾1成

政府日前宣布將會向市民贈送可重用口罩，晶苑國際（2232）負責生產部份口罩，早段股價上揚，最新報2.23元，升11.5%。

【09:21】阿里跌近2%

港股今早低開16點或0.07%，報24120點；國指開市跌15點或0.16%，報9792點。

騰訊（0700）高開0.4%，報411.6元；滙控（0005）跌0.8%，報38.7元；友邦（1299）升0.45%，最新報69.7元，中移動（0941）升0.3%，報59.9元；阿里巴巴（9988）跌1.9%，報189.9元。