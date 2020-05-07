德勤報告料內地大型銀行未來營業收入或持續承壓

德勤發表報告，指出隨着內外宏觀環境變化，包括全球降息潮、監管趨嚴等影響，內地6家大型銀行未來營業收入或將持續承壓。

德勤指，2019年，境內外銀行的撥備前利潤增速均有下滑，主要是因為成本費用上升所致，加上近年部分銀行加大投入金融科技，以及員工成本上升等原因，也導致業務及管理費上升。歸屬於母公司股東的淨利潤相對平穩，2017至2019年增速維持在5%左右，2019年增速與撥備前利潤增速差收窄，表明存量不良貸款風險逐步清理，不良貸款率下行，撥備覆蓋率逐年加固，撥備消耗利潤影響程度下降。

報告指，隨着新冠病毒疫情持續在全球蔓延，包括中國在內的多個國家已推出逆週期調節政策及量化寬鬆以刺激市場復蘇，預計未來全球銀行機構淨利差及淨息差將持續承壓。中國人民銀行通過規範存款利率、下調超額存款準備金率等措施，在一定程度上緩解境內大型銀行的負債成本壓力，引導金融機構持續支援實體經濟，預計生息資產收益率將小幅下行，而計息負債成本率則持平。

德勤中國審計及鑒證合夥人施仲輝表示，經歷過2003年非典和2008年金融風暴後，在過去這些年，國內金融行業風險控制水平和監管要求更為嚴格，中國銀行業的整體運行平穩，截至2019年末，商業銀行撥備覆蓋率逾180%，貸款撥備率超過3%，可見銀行撥備充足並具備較強的風險承受能力。

施指，新冠病毒疫情無可避免會對金融機構業務和業績表現造成一定影響，但整體看還在可控範圍，惟復工復產後的疫情管控措施對國內中小企業的影響較大，疫情在全球範圍蔓延也導致全球供應鏈暫時停滯、外貿訂單後繼不振等。