【持續更新】美股三大指數高開　道指漲逾200點　紐油曾升逾1成

亞太區股市今日走勢平平，不過歐洲股市早段卻上揚。

【21:40】郵輪股出航 航空股起飛

四大航空齊漲，聯合大陸航空升2%；西南航空漲2.2%；達美航空升2.4%；美國航空升2.79%。

挪威郵輪昨日急瀉後，回升4.6%；皇家加勒比郵輪升4.3%；嘉年華郵輪升4.1%。

【21:35】油價上揚 油股拉升

阿帕奇石油漲1.16%；西方石油漲4.07%；馬拉松石油升3.5%；埃克森美孚升1.95%。

6月WTI原油期貨漲9.5%，報26.24美元/桶。

【21:30】美股三大指數再度高開

美國三大指數高開，道指最新報23928點，升263點或1.1%，標普最新報2887點，升38點或1.35%，納指最新報8969點，升115點或1.3%。

【20:40】美國新申領失業救濟金人數高於預期

據最新公布，美國截至5月2日當周，新申領失業救濟金人數為316.9萬，較預期300萬多，但較上周的383.9萬有所減少。

三大指數股指續上揚，其中道指期貨升逾300點或1.3%。

【19:56】紐約油價勁升1成

油價上揚，6月紐約期油每桶最新報26.41美元，升10.1%，布蘭特期油每桶最新報31.57美元，升6.22%。

金價亦上升，紐約期金每盎司最新報1,697.4美元，升0.53%；現貨金每盎司最新報1,694.03美元，升0.49%。

【19:53】英法德股市升幅擴大

歐洲股市升幅擴大，英國富時指數最新報5914點，升60點或1%，德國DAX指數最新報10710點，升104或1%，法國CAC指數最新報4481點，升48點或1.1%，西班牙IBEX指數最新報6687點，升15點或0.2%，意大利MIB指數最新報17323點，升164點或1%。

【19:49】道指期貨最新報23829點

美國三大指數升幅擴大，道指期貨最新報23829點，升316點或1.3%，標普期貨最新報2876點，升42點或1.5%，納指期貨最新報9086點，升134點或1.5%。

【16:06】納指期貨重上9000點

美國三大指數期貨均上揚，道指期貨升221點或0.9%，最新報23734點，標普期貨最新報2864點，升30點或1.1%，納指期貨最新報9062點，升110點或1.2%。

英國富時指數最新報5878點，升24點或0.4%，法國CAC指數最新報4461點，升27點或0.6%，德國DAX指數最新報10682點，升76點或0.7%，西班牙IBEX指數最新報6708點，升36點或0.5%，意大利MIB指數最新報17277點，升118點或0.7%。