【持續更新】劉鶴與萊特希澤、努欽突對話　恒指升逾250點

中美貿易戰有再升溫跡象。美國總統特朗普最新表示，將會在一至兩周後匯報，中國是否有履行中美首階段貿易協議。投資者情緒再受貿戰左右。

【11:12】小米抽升逾半成

小米﹙1810﹚飆一度升近8%，現報10.94元，升5.6%。公司表示，五一期間小米之家客流量約360萬，銷售額按年增長13%。

【11:10】恒指曾升逾250點

國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴今早應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長努欽通話，貿易摩擦露解決曙光下，恒指一度抽高至24238點，升258點或1.07%。

【10:39】日股重上2萬點

亞太區股市普遍上揚，其中日經指數重上2萬點，最新報20067點，升392點或2%，澳洲ASX 200指數最新報5406點，升42點或0.8%，台灣加權指數最新報10891點，升48點或0.5%，南韓KOSPI指數最新報1954點，升26點或1.4%，新加坡海峽時報指數最新報2598點，升6點或0.3%。

恒指最新報24187點，升207點；國指最新報9859點，升95點。

【10:34】A股升幅擴大 上證挑戰2900點

人行宣布取消合資格境外機構投資者（QFII）額度，帶動A股上揚，上證最新報2886點，升14點或0.5%，深成最新報10954點，升91點或0.8%，滬深300最新報3951點，升26點或0.7%，創業板最新報2117點，升10點或0.5%。

【09:36】晶苑升勢未止 再揚4%

晶苑（2232）有分負責生產可重用口罩，每個口罩加工費為少於7.8元，今早股價續上揚，最新報2.34元，升4%。

【09:27】內地股市高開

內地股市高開，上證最新報2882點，升11點或0.4%，深成最新報10923點，升60點或0.6%，滬深300最新報3943點，升18點或0.5%，創業板最新報2117點，升11點或0.5%。

【09:21】港股重上24000點大關

恒指開報24193點，升212點或0.89%，重上24000點大關。國指開報9838點，升73點或0.76%。