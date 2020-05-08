【持續更新】道指期貨升近300點　日股重上2萬點

中美貿易戰有再升溫跡象。美國總統特朗普最新表示，將會在一至兩周後匯報，中國是否有履行中美首階段貿易協議。投資者情緒再受貿戰左右。

【14:34】亞太區股市普遍高收 日股彈逾500點

亞太區股市普遍高收，日股升504點或2.6%，收市報20179點，澳洲ASX 200指數收市報5391點，升26點或0.5%，台灣加權指數收市報10901點，升58點或0.5%，南韓KOSPI指數收市報1945點，升17點或0.9%，新加坡海峽時報指數最新報2589點，跌2點或0.1%。

【14:30】道指期貨升284點

美三大指數期貨均錄得逾1%升幅，道指期貨升284點或1.2%，最新報24147點，標普期貨升33點或1.2%，最新報2913點，納指期貨最新報9215點，升107點或1.2%。

【13:27】上證重上2900點

上證午後升幅擴大至31點或1.1%，最新報2902點，深成最新報11047點，升184點或1.7%，滬深300最新報3978點，升53點或1.4%，創業板最新報2136點，升29點或1.4%。

【13:24】恒指午後升幅擴大至274點

恒指午後升幅擴大，最新報24254點，升274點；國指最新報9890點，升126點。

【13:22】澳門取消收旅客稅 濠賭股爆上

澳門政府宣布終止考慮徵收旅客稅，相關消息帶動濠賭股上揚。銀娛（0027）升2.9%，最新報52.6元，金沙（1928）升1%，最新報31元，永利（1128）升5.5%，最新報14.22元，澳博（0880）升4.3%，最新報8.02元。

澳門政府指出，近月訪澳旅客大減，旅遊相關行業均受到不同程度影響，特區政府現階段重點扶助業界復甦。此外港珠澳大橋穿梭巴士金巴宣布，今日起恢復有限度服務，港澳線每日來回共12班車。

【12:03】港股半日升237點 體育股炒上

恒指中午收市報24218點，升237點；國指中午收市報9878點，升114點。

地產股今日表現突出，太古（0019）升3.9%，中午收市報50.55元，信置（0083）升2.1%，中午收市報10.92元，恒隆（0101）跌2.6%，中午收市報16.54元，長實（1113）升1.1%，中午收市報48.7元。

濠賭股亦上揚，銀娛（0027）升2.1%，中午收市報52.15元，金沙（1928）升0.7%，中午收市報30.9元，永利（1128）升3.9%，中午收市報14元，澳博（0880）升3.1%，中午收市報7.93元。

汽車股方面，吉利（0175）升4%，中午收市報13.12元，長城（2333）升1.9%，中午收市報5.34元，東風（0489）升2.5%，中午收市報5.23元，華晨（1114）升1.6%，中午收市報7.54元。

將於下周三（13日）公布首季業績的騰訊（0700），升2.4%，中午收市報416.8元，阿里（9988）升1.8%，中午收市報193.9元，小米（1810）升7.9%，中午收市報11.18元，美團（3690）再創新高，中午收市報110元。

體育用品股造好，李寧（2331）升3.9%，中午收市報26.45元，安踏（2020）升6.4%，中午收市報67.65元，特步（1368）升4.9%，中午收市報3.02元。

【11:35】內地股市半日高收

內地股市半日高收，在中美貿易代表通電話消息公布後，A股升幅擴大，上證中午收市報2897點，升26點或0.9%，深成中午收市報11011點，升147點或1.4%，滬深300最新報3970點，升45點或1.2%，創業板最新報2128點，升22點或1.1%。

【11:12】小米抽升逾半成

小米﹙1810﹚飆一度升近8%，現報10.94元，升5.6%。公司表示，五一期間小米之家客流量約360萬，銷售額按年增長13%。

【11:10】恒指曾升逾250點

國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴今早應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長努欽通話，貿易摩擦露解決曙光下，恒指一度抽高至24238點，升258點或1.07%。

【10:39】日股重上2萬點

亞太區股市普遍上揚，其中日經指數重上2萬點，最新報20067點，升392點或2%，澳洲ASX 200指數最新報5406點，升42點或0.8%，台灣加權指數最新報10891點，升48點或0.5%，南韓KOSPI指數最新報1954點，升26點或1.4%，新加坡海峽時報指數最新報2598點，升6點或0.3%。

恒指最新報24187點，升207點；國指最新報9859點，升95點。

【10:34】A股升幅擴大 上證挑戰2900點

人行宣布取消合資格境外機構投資者（QFII）額度，帶動A股上揚，上證最新報2886點，升14點或0.5%，深成最新報10954點，升91點或0.8%，滬深300最新報3951點，升26點或0.7%，創業板最新報2117點，升10點或0.5%。

【09:36】晶苑升勢未止 再揚4%

晶苑（2232）有分負責生產可重用口罩，每個口罩加工費為少於7.8元，今早股價續上揚，最新報2.34元，升4%。

【09:27】內地股市高開

內地股市高開，上證最新報2882點，升11點或0.4%，深成最新報10923點，升60點或0.6%，滬深300最新報3943點，升18點或0.5%，創業板最新報2117點，升11點或0.5%。

【09:21】港股重上24000點大關

恒指開報24193點，升212點或0.89%，重上24000點大關。國指開報9838點，升73點或0.76%。