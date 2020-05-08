【持續更新】道指期貨揚逾200點　布油重上30美元

亞太區股市今日普遍高收，其中日本股市更錄得逾500點升幅，重上2萬點。歐洲股市早段亦承接亞股升勢而上揚。

【18:25】布蘭特期油重上30美元

油價上揚，6月紐約期油每桶最新報24.23美元，升2.9%，布蘭特期油每桶最新報30.03美元，升1.9%。

金價方面，紐約期金每盎司最新報1,733美元，升0.5%；現貨金每盎司最新報1,721.88美元，升0.3%。

【17:45】道指期貨升幅擴大

美國三大指數期貨升幅擴大，道指期貨升255點或1.1%，最新報24098點，標普期貨最新報2910點，升30點或1.1%，納指期貨最新報9197點，升89點或1%。

【17:41】英股升幅擴大

歐洲股市維持升勢，英國富時指數最新報5935點，升82點或1.4%，德國DAX指數最新報10826點，升67點或0.6%，法國CAC指數最新報4535點，升33點或0.8%，西班牙IBEX指數最新報6740點，升9點或0.1%，意大利MIB指數最新報17310點，升65點或0.4%。

【15:48】美三大指數期貨上揚

美國三大指數期貨上揚，道指期貨升236點或1%，最新報24079點，標普期貨升28點或1%，最新報2908點，納指期貨升82點或0.9%，最新報9190點。

【15:42】歐洲股市早段上揚

英國富時指數最新報5935點，升82點或1.4%，德國DAX指數最新報10870點，升111點或1%，法國CAC指數最新報4525點，升24點或0.6%，西班牙IBEX指數最新報6766點，升35點或0.5%，意大利MIB指數最新報17316點，升71點或0.4%。