【新冠肺炎】全球商貿和物流停擺　中國外貿行業淪為重災區

新型冠狀病毒肺炎疫情「黑天鵝」重創各行各業，當全球的商貿和物流停擺，中國外貿行業也不可避免淪為重災區。《中國新聞週刊》報道，新冠肺炎疫情對不少依賴外貿性的中國地方經濟造成重創。

當前新冠肺炎疫情最嚴重的是歐美，它們恰好是中國主要的貿易伙伴。中國海關總署統計顯示，2019年，歐盟、美國和東盟，分別是中國前三大貿易伙伴，其中，中國出口最多的歐盟國家是德國、荷蘭，增速最快的是英國。

東莞被稱為「世界工廠」，深度融入全球產業鏈，2019年全市進出口總額達到13,801億元人民幣。2020年一季度，東莞市外貿進出口2,502億元人民幣，按年減少14.3％。其中，出口1,495.3億元人民幣，減少13.3％；進口1,006.7億元人民幣，減少15.8％。

除了東莞以外，珠三角、長三角、環渤海也彙集許多外向型城市，其經濟增速都不同程度地受到了疫情的影響。

國際疫情好轉後，中國進出口貿易才會大幅回升。圖為，寧波舟山港穿山港區集裝箱碼頭。（新華社）

廈門是另一個外貿大市，該市商務局的數據顯示，在摸底的210家外貿流通型企業一季度訂單中，189家企業在手訂單數量按年減少，平均降幅達24％。

寧波和廈門商務局數據均顯示，機電產品和勞動密集型產品受疫情衝擊最為顯著。一季度，廈門機電產品出口335.9億元人民幣，下降8.4％，其中液晶顯示板按年下降42.8％。勞動密集型產品出口215.8億元人民幣，下降10.4％。3月份，寧波市的服裝、紡織品、塑料製品、傢俱、玩具、鞋類、箱包等7大類勞動密集型產品出口下降15.6％。