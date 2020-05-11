【持續更新】恒指公司：18日公布指數納入W股及第二上市諮詢總結

恒指上周累跌約410點，但總算企穩24000點樓上，在貿戰陰霾愈來愈濃下，能否再下一城，有望觀察。

【17:04】恒指公司：下周一公布指數納入W股及第二上市諮詢總結

恒生指數公司公布，將在下星期一下午4時30分，宣布有關恒指及國企指數應否納入同股不同權公司，及第二上市公司諮詢總結。

【16:13】恒指升371點

恒指全日升371點，收市報24602點；國指收市報9990點，升122點，成交額為1,036.5億元。

科技股仍是市場人士焦點，其中將於周三公布季度業績的騰訊（0700），今日表現突出，全日升幅達4%，並以高位435元收市，阿里（9988）收市報198.7元，升2.7%，小米（1810）升2.7%，收市報11.5元，美團（3690）則逆市下跌，收市報109.7元，跌1.7%。

金融股普遍上揚，友邦（1299）升1.5%，收市報70.7元，滙控（0005）升1.3%，收市報40.05元，渣打（2888）升0.5%，收市報39.65元，港交所（0388）止跌回升，收市報250.4元，升3.1%。

手機設備股方面，舜宇（2382）升4.5%，收市報120.9元，瑞聲（2018）升1.8%，收市報39.75元，高偉（1415）升0.4%，收市報2.34元，比亞迪電子（0285）跌2.4%，收市報16.82元。

濠賭股方面，金沙（1928）升3.4%，收市報32.15元，永利（1128）升1.8%，收市報14.4元，銀娛（0027）升1%，收市報54.25元。

【15:04】克莉絲汀爆升近四倍

克莉絲汀國際﹙1210﹚午後爆升，現報0.61元，飆369%，成交達1,330萬元。

【15:00】上證高開低收 2900點再失

內地股市倒跌收市，上證收市報2894點，跌0.5點或0.02%，深成收市報10969點，跌32點或0.3%，滬深300收市報3960點，跌3點或0.1%，創業板收市報2102點，跌22點或1.1%1

【14:52】日清季績後股價大插9%

日清（1475）在公布首季業績後股價大跌，最新報6.31元，跌8.9%。

【14:44】亞太區股市普遍上揚

亞太區股市普遍上揚，日股升211點或1.1%，收市報20390點，澳洲ASX 200指數收市報5461點，升70點或1.3%，台灣加權指數收市報11013點，升111點或1%，南韓KOSPI指數收市報1935點，跌10點或0.5%。

恒指最新報24591點，升361點；國指最新報9988點，升120點。

【12:04】恒指半日揚476點

恒指中午收市報24706點，升476點；國指最新報10041點，升172點，成交額為573.2億元。

科技股今日表現理想，騰訊（0700）曾力迫430元，中午收市報428元，升2.3%，阿里（9988）升2.8%，中午收市報198.9元，小米（1810）升3.4%，中午收市報11.58元，金山（3888）跌1.8%，中午收市報27.7元，美團（3690）則跌2.4%，中午收市報108.9元。

滙控（0005）重上40元，中午收市報40.4元，升2.1%，渣打（2888）升1.1%，中午收市報39.9元，東亞（0023）升0.9%，中午收市報16.3元。

手機設備股方面，舜宇（2382）揚近6%，為今早表現最佳的成份股，中午收市報122.6元，瑞聲（2018）升2.7%，中午收市報40.1元，通達（0698）升1.9%。

於周五公布今年首季營運數據的友邦（1299），升2.1%，中午收市報71.1元。

【11:54】恒指升逾466點

恒指最新報24696點，升466點；國指最新報10039點，升170點。

【11:51】內地股市走勢先高後低

內地股市今日出現先高後低走勢，上證中午收市報2899點，升3點或0.1%，深成中午收市報10996點，跌4點或0.040%，滬深300中午收市報3971點，升8點或0.2%，創業板最新報2105點，跌19點或0.9%。

【10:07】恒指升幅擴大至逾500點

恒指最新報24741點，升511點；國指最新報10067點，升198點。

【09:55】內地影院漸解封 影業股借勢炒上

內地疫情受控，國務院發指導意見稱，按照相關技術指南，在落實防控措施前提下，採取預約、限流等方式，重新開放包括戲院、遊藝廳等密閉式娛樂休閒場所。

受消息刺激，影業股大漲，貓眼娛樂﹙1896﹚升5.6%；阿里影業﹙1060﹚升6%；IMAX中國﹙1970﹚升4.7%。

【09:49】騰訊周中績前造好

騰訊（0700）周三（13日）公布業績，股價今日造好，升2.5%至428.6元。該股較今年3月低位已累升約三成，早已突破南非大股東Naspers的配股價（405元）。

【09:46】港股升幅擴大

港股升幅擴大，恒指升489點，最新報24719點；國指最新報10053點，升185點。

【09:44】亞太區股市上揚

亞太區股市上揚，日本股市今早重上20500點，最新報20515點，升335點或1.7%，澳洲ASX 200指數最新報5456點，升65點或1.2%，台灣加權指數最新報10992點，升90點或0.8%，南韓KOSPI指數最新報1953點，升8點或0.4%，新加坡海峽時報指數最新報2603點，升11點或0.5%。

【09:38】科技股續上揚 小米升逾4%

科技股續上揚，小米（1810）升4.5%，最新報11.7元，騰訊（0700）升2.2%，最新報427.6元，美團（3690）升2%，最新報113.8元，阿里（9988）升2.4%，最新報198.1元。

【09:30】上證重上2900點

內地股市高開，上證高開6點或0.2%，最新報2901點，深成最新報11053點，升52點或0.5%，滬深300最新報3974點，升11點或0.3%，創業板最新報2137點，升12點或0.6%。

【09:21】港股高開近1%

恒指開報24470點，升240點或0.99%；國指開報9971點，升103點或1.04%。