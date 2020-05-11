滙豐環球投資管理：亞洲區息率可再下調　美國零利率持續至明年底

滙豐環球投資管理即將透過基金互認計劃於中國内地推出亞洲債券基金，滙豐環球投資管理分銷業務銷售主管白韋恩（Alison Brown）指，基金互認計劃有很大的潛力，成為針對中國零售投資者的重要渠道。滙豐認為，是次疫情帶來的是「全球增長危機」，相信長遠影響更深更闊，故此債券市場的穩定回報變相更加吸引。

滙豐環球投資管理亞太區債券投資總監陳寶枝稱，受各地的財政、貨幣政策影響，相信亞洲區的息率可以再向下調，將有機會進一步對債市帶來支持。至於美國方面，相信在可預見的將來會維持零利率，直至明年年尾，維持一個較長的時間，故可支持債券投資。

她又提到，相比過去的經濟危機，亞洲信用債券的信用利差需要12個月才回到危機前水平，但是次疫情帶來的危機，相信信用利差需要用更長的時間才會回到危機前水平。

對於債務違約方面，滙豐環球投資管理亞洲信貸主管梅立中指，由於中國的能源板塊相對美國細，其中「三桶油」都由國家擁有，其債券可謂達到「准主權債」的水平，在信用基本面看，違約機會低。

至於發債較多的內房行業，多數是首三十、五十大的龍頭，部分已發債超過10年以上，而近年受賣地成績理想，已經完成不少債務置換的動作，故相信短期內急切還錢的壓力尚小。