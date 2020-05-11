新冠疫情打擊日本旅遊與消費行業　的士服務轉型為牛扒宅急便？

武漢肺炎疫情對環球旅遊及零售消費行業帶來衝擊，其中被視為港人第二故鄉的日本，隨著實施緊急狀態及將東京奧運延遲，對當地經濟帶來沉重打擊。為應對疫情帶來的經濟困難，航空公司及的士公司推動業務轉型，其中日本航空全日空（ANA），運用旗下客機運送醫療及防護物資，彌補部份已損失的客運收益。

作為日本航空公司的ANA，在今年首季虧損達590億日圓，其中國際航空數目按年大跌90%，本地航班數目亦減少70%，並且停止招聘活動。可是為滿足市場對醫療設備要求，早前已將客運轉為貨機用途，防口罩及防護裝備等放在機艙坐位上。

在物色收入來源外，ANA亦有份投資在開發遠程操作機械人的初創企業avatarin。機械人會透過人工智能（AI），減少操作人員及提升效率。

東京奧運延期，對當地旅遊及消費行業帶來明顯打擊。（資料圖片）

除了航空公司轉型外，日本的士公司有新招，轉為協助高級餐廳運送貴價牛扒。據《日本時報》報道，當地最大的士服務公司日本交通（Nihon Kotsu），利用旗下的士為美式扒房Wolfgang’s Steakhouse運送價值2,340元的牛扒。

隨著日本政府宣布市民居家措施，當地餐飲消費市道變得沉寂，卻為Uber Eats及Demae-can等外賣平台帶來商機。至於牛扒及精緻餐飲需要更小心運送，日本交通主席的川鍋一朗（Ichiro Kawanabe），卻認為提供的士的日本交通更具優勢，因為牛扒等高級膳食，需要更小心的照顧，因此不少人就有關服務進行查詢。

他又指出在疫情肆虐情況下，日本的富裕人士能花費的地方不多，反而公司可以相關消費客群創造價值，公司亦得以維持運作。

上半年日本的士收入大減逾5成

至於收費如何？據報道引述Wolfgang’s Steakhouse東京青山店的經理指出，若客戶點訂的價值達10萬日圓，便會透過的士公司運送；又指出的士公司收取的固定運費為3,300日圓，收費屬便宜，並且能在30分鐘內送到目的地之餘，更獲的士公司保證小心處理。

中華料理Fureika亦指出，透過日本交通將膳食送到客戶手上。

川鍋一朗又指出，在今年上半年日本的士收入減少54%，的士公司經營狀況惡化，因此國土交通省已批准特例，容許的士能在9月底前運送食品等生活用品。