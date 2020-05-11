【持續更新】道指早段維持約200點跌幅　航空股又降落

亞太區股市今日普遍上揚，歐洲股市早段延續亞股升勢，其中英國股市與6000點只差一點，其後掉頭向下。

【22:47】 納指回升

道指報24137點，跌194點或0.8%，標普最新報2915點，跌14點或0.48%，納指最新報9133點，升12點或0.13%。

【21:50】美股維持約200點跌幅

美股續向下，道指報24134點，跌196點或0.8%，標普最新報2912點，跌17點或0.6%，納指最新報9110點，跌11點或0.12%。

【21:48】航空股向下 聯航跌4.8%

航空股回落，美國航空跌3.3%，西南航空跌3.3%，聯合航空跌4.8%，達美航空跌3.9%。

【21:44】沙特阿美下月每日額外減產100萬桶

沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美宣布，下月將每日額外減產100萬桶，至每日產量749.2萬桶。沙特指出，減產是希望鼓勵石油輸出國組織（OPEC）及其他產油國，遵守減產承諾，提供額外自願減產目標，以穩定原油市場。另有沙特能源大臣，正尋求沙特阿美在本月減產。

不過相關並無對油價帶來太大刺激，6月紐約期油每桶報25.07美元，升1.33%；布蘭特期油每桶最新報30.91美元，跌0.2%。

【21:32】道指早段跌224點

美國股市早段下挫，道指跌224點或0.9%，最新報24106點，標普最新報2904點，跌24點或0.9%，納指最新報9059點，跌61點或0.7%。

【21:29】歐洲股市跌幅擴大 法股跌逾1%

歐洲股市跌幅擴大，英國富時指數最新報5915點，跌20點或0.3%，德國DAX指數最新報10789點，跌114點或1.1%，法國CAC指數最新報4481點，跌67點或1.5%，西班牙IBEX指數最新報6686點，跌97點或1.4%。

【17:58】道指期貨掉頭向下

美國三大指折數期貨掉頭向下，道指期貨跌24215點，跌71點或0.3%，標普期貨最新報2918點，跌9點或0.3%，納指期貨最新報9216點，跌2點或0.02%。

【17:55】歐股轉升為跌

歐洲股市轉升為跌，英國富時指數最新報5914點，跌21點或0.4%，德國DAX指數最新報10856點，跌47點或0.4%，法國CAC指數最新報4507點，跌42點或0.96%，西班牙IBEX指數最新報6763點，跌20點或0.3%，意大利MIB指數最新報最新報17469點，升30點或0.2%。

【16:00】油價回落 紐油跌1.7%

油價回落，6月紐約期油每桶最新報24.33美元，跌1.7%；布蘭特期油每桶最新報30.47美元，跌1.61%。

金價方面，現貨金每盎司最新報1,707.52美元，升0.28%；紐約期金最新報1,708.2美元，跌0.33%。

【15:54】美三大指數期貨上揚

美國三大指數期貨上揚，道指期貨升102點或0.4%，最新報24388點，標普期貨最新報2937點，升9點或0.3%，納指期貨最新報9260點，升42點或0.5%。

歐洲股市普遍上揚，英國富時指數最新報5981點，升45點或0.8%，德國DAX指數最新報10949點，升44點或0.4%，法國CAC指數最新報4557點，升7點或0.2%，西班牙IBEX指數最新報6817點，升33點或0.5%，意大利MIB指數最新報17597點，升158點或0.9%。