【持續更新】道指期貨及歐股掉頭向下

亞太區股市今日普遍上揚，歐洲股市早段延續亞股升勢，其中英國股市與6,000點只差一點，其後掉頭向下。

【17:58】道指期貨掉頭向下

美國三大指折數期貨掉頭向下，道指期貨跌24215點，跌71點或0.3%，標普期貨最新報2918點，跌9點或0.3%，納指期貨最新報9216點，跌2點或0.02%。

【17:55】歐股轉升為跌

歐洲股市轉升為跌，英國富時指數最新報5914點，跌21點或0.4%，德國DAX指數最新報10856點，跌47點或0.4%，法國CAC指數最新報4507點，跌42點或0.96%，西班牙IBEX指數最新報6763點，跌20點或0.3%，意大利MIB指數最新報最新報17469點，升30點或0.2%。

【16:00】油價回落 紐油跌1.7%

油價回落，6月紐約期油每桶最新報24.33美元，跌1.7%；布蘭特期油每桶最新報30.47美元，跌1.61%。

金價方面，現貨金每盎司最新報1,707.52美元，升0.28%；紐約期金最新報1,708.2美元，跌0.33%。

【15:54】美三大指數期貨上揚

美國三大指數期貨上揚，道指期貨升102點或0.4%，最新報24388點，標普期貨最新報2937點，升9點或0.3%，納指期貨最新報9260點，升42點或0.5%。

歐洲股市普遍上揚，英國富時指數最新報5981點，升45點或0.8%，德國DAX指數最新報10949點，升44點或0.4%，法國CAC指數最新報4557點，升7點或0.2%，西班牙IBEX指數最新報6817點，升33點或0.5%，意大利MIB指數最新報17597點，升158點或0.9%。