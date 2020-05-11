人民銀行：4月份社會融資規模增量3.09萬億元人民幣

撰文：李文杰
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中國人民銀行網站公布，初步統計，2020年4月社會融資規模增量為3.09萬億元（人民幣‧下同），比上年同期多1.42萬億元。
其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.62萬億元，按年多增7,506億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加910億元，按年多增1,240億元；委託貸款減少579億元，按年少減618億元；信託貸款增加23億元，按年少增106億元。
其中，短期貸款增加2,280億元，中長期貸款增加4,389億元。企（事）業單位貸款增加9,563億元，其中，短期貸款減少62億元，中長期貸款增加5,547億元，票據融資增加3,910億元；非銀行業金融機構貸款增加404億元。
未貼現的銀行承兑匯票增加577億元，按年多增934億元；企業債券淨融資9,015億元，按年多5,066億元；政府債券淨融資3,357億元，按年少1,076億元；非金融企業境內股票融資315億元，按年多53億元。
4月份同業拆借加權平均利率為1.11%，分別比3月和2019年同期低0.29個和1.32個百分點。（新華社）
4月末，外幣貸款餘額8,331億美元，按年增長1.6%。當月外幣貸款增加207億美元，按年多增413億美元。
4月份人民幣存款增加1.27萬億元，按年多增1.01萬億元。其中，住戶存款減少7,996億元，非金融企業存款增加1.17萬億元，財政性存款增加529億元，非銀行業金融機構存款增加8,571億元。
4月末，外幣存款餘額7,545億美元，按年下降1.7%。當月外幣存款減少110億美元，按年多減93億美元。