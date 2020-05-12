【持續更新】恒指中午收市跌438點　失守24200點　A股半日低收

投資者擔憂疫情出現二次爆發，美股收市要跌。明天公布業績的股王騰訊﹙0700﹚能否支撐大市，成焦點。

【12:03】恒指半日跌438點

恒指中午收市報24163點，跌438點；國指中午收市報9821點，跌169點。

明日公布首季業績的騰訊（0700），今日回吐，中午收市報428點，跌1.6%，其他科技股方面，阿里（9988），跌0.6%，中午收市報197.6元，小米（1810）升1%，中午收市報11.62元，美團（3690）升1.2%，中午收市報111元。

將於周五公布首季業績的友邦（1299），股價走勢向下，中午收市報68.95元，跌2.5%；另一重磅股滙控（0005）跌2.6%，中午收市報39元，港交所（0388）逆市上揚，中午收市報250.6元。

手機設備股方面，舜宇（2382）跌2.1%，中午收市報118.1元，瑞聲（2018）跌1.4%，中午收市報39.2元，信利（0732）跌3.4%，中午收市報0.84元。

地產股表現疲弱，太古（0019）跌5%，中午收市報48.1元，新地（0016）跌3%，中午收市報99.1元。

【11:41】道指期貨跌238點

美國三大指數期貨跌幅擴大，道指期貨跌238點或1%，最新報23885點，標普期貨失守2900點，跌27點或1%，最新報2894點，納指期貨最新報9225點，跌53點或0.6%。

【11:38】內地股市半日低收

內地股市半日低收，上證中午收市報2877點，跌17點或0.6%，深成中午收市報10908點，跌61點或0.6%，滬深300中午收市報3940點，跌19點或0.5%，創業板中午收市報2099點，跌3點或0.2%。

恒指則跌幅擴大至逾400點，最新報24188點，跌413點；國指最新報9828點，跌161點。

【10:11】新地跌近3%

新鴻基﹙0016﹚失守100元關，現報99.55元，瀉2.6%，成交額1.81億元。

其他地產股同樣捱沽，會德豐﹙0020﹚、長實﹙1113﹚、恒地﹙0012﹚挫逾2%。

【09:45】道指期貨失守24000點

美國三大指數期貨下跌，道指期貨最新報23969點，跌155點或0.6%，標普期貨最新報2903點，跌19點或0.7%，納指期貨最新報9248點，跌30點或0.3%。

【09:42】恒指跌幅擴大至逾300點

港股跌幅擴大，恒指最新報24238點，跌363點，國指最新報9844點，跌146點。

【09:32】潤燃配股 股價早段挫逾6%

華潤燃氣（1193）以先舊後新方式配股籌36億元，今早股價受壓，最新報41.25元，跌6.1%。

【09:30】內地股市平淡 上證平開

內地股市今早表現平淡，上證平開，報2894點，深成高開2點或0.03%，最新報10972點，滬深300最新報3961點，升1點或0.03%，創業板最新報2106點，升3點或0.2%。

【09:20】恒指低開近250點

恒指開報24358點，挫244點或0.99%；國指開報9894點，挫96點或0.96%。

【09:15】恒指黑期跌350點

恒指黑期跌350點或1.42%，24285點。

【09:14】日股低開

日經225指數現報20343點，挫46點或0.23%。