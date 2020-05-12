【持續更新】恒指跌幅擴大至逾300點　失守24300點

撰文：黃捷
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投資者擔憂疫情出現二次爆發，美股收市要跌。明天公布業績的股王騰訊﹙0700﹚能否支撐大市，成焦點。
【09:45】道指期貨失守24000點
美國三大指數期貨下跌，道指期貨最新報23969點，跌155點或0.6%，標普期貨最新報2903點，跌19點或0.7%，納指期貨最新報9248點，跌30點或0.3%。
【09:42】恒指跌幅擴大至逾300點
港股跌幅擴大，恒指最新報24238點，跌363點，國指最新報9844點，跌146點。
【09:32】潤燃配股 股價早段挫逾6%
華潤燃氣（1193）以先舊後新方式配股籌36億元，今早股價受壓，最新報41.25元，跌6.1%。
【09:30】內地股市平淡 上證平開
內地股市今早表現平淡，上證平開，報2894點，深成高開2點或0.03%，最新報10972點，滬深300最新報3961點，升1點或0.03%，創業板最新報2106點，升3點或0.2%。
【09:20】恒指低開近250點
恒指開報24358點，挫244點或0.99%；國指開報9894點，挫96點或0.96%。
【09:15】恒指黑期跌350點
恒指黑期跌350點或1.42%，24285點。
【09:14】日股低開
日經225指數現報20343點，挫46點或0.23%。